29 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Prime Video ha diffuso il primo trailer della seconda stagione della serie antologica horror Them / Loro, intitolata Them: The Scare —> i dettagli

– HBO ha diffuso il full trailer e il poster di The Sympathizer, miniserie che vede protagonista in ben quattro ruoli Robert Downey Jr. (anche produttore esecutivo) e co-regista Park Chan-wook —> i dettagli

– Kristen Stewart ha parlato al podcast Not Skinny but Not Fat, dicendo la sua sui cinecomic:

Probabilmente non farò mai un film Marvel… sembrano un fottuto incubo in realtà. Bisognerebbe puntare così tanto denaro e così tanta fiducia su una persona sola … e non esiste. E quindi quello che finisce per accadere è questa strana esperienza algoritmica in cui non sembra per nulla qualcosa di personale. Quindi probabilmente non lo farei. Però il mondo può cambiare … Insomma, se Greta Gerwig mi chiedesse di fare un film della Marvel, accetterei.

– Variety ha confermato che Winnie the Pooh: Blood and Honey 3 ha avuto il via libera, con la Jagged Edge Productions che ha ufficialmente ordinato il terzo film. Secondo i produttori, il film avrà un budget maggiore rispetto ai precedenti e introdurrà nuovi personaggi dalle storie originali di Winnie-the-Pooh, tra cui Tappo.

– Durante un’intervista con MovieWeb, il produttore del franchise Il mistero dei Templari, Jerry Bruckheimer, ha rivelato che si sta lavorando su un nuovo capitolo:

Ci stiamo lavorando da un bel po’. Abbiamo un brillante sceneggiatore che ci sta lavorando proprio adesso e se avremo per le mani una sceneggiatura in tempo, la invieremo a Nicolas Cage e, se gli piacerà, ne gireremo un altro. Sicuramente ne abbiamo intenzione.

