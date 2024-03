Trailer per Them: The Scare (serie Prime Video), seconda stagione tra serial killer e soprannaturale

Titolo originale : Them , uscita : 09-04-2021. Stagioni : 3.

A tre anni dalla prima, Prime Video ha diffuso il primo trailer della seconda stagione della serie antologica horror Them / Loro, intitolata Them: The Scare.

Questa la trama ufficiale:

La storia – ambientata nel 1991 – è incentrata sul detective della Omicidi di Los Angeles Dawn Reeve, a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre affidataria che ha lasciato scossi anche i detective più incalliti.

In un periodo tumultuoso per Los Angeles, con una città sul filo del rasoio del caos, Dawn è determinata a fermare l’assassino.

Ma mentre si avvicina alla verità, qualcosa di inquietante e maligno inizia ad attanagliare lei e la sua famiglia.

Il protagonisti della serie sono Deborah Ayorinde nei panni della Detective Dawn Reeve, Pam Grier come Athena e Luke James come Edmund Gaines.

Il cast è arrotondato da Joshua J. Williams, Jeremy Bobb, Wayne Knight, Carlito Olivero, Charles Brice e Iman Shumpert.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Them: The Scare, che debutterà con tre episodi il 25 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube