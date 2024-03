Full trailer per The Sympathizer (serie HBO): Park Chan-wook tra le spie con Robert Downey Jr.

Titolo originale : The Sympathizer , uscita : 14-04-2024. Stagioni : 1.

A qualche mese dal teaser, HBO ha diffuso ora il full trailer e il poster di The Sympathizer, miniserie che vede protagonista in ben quattro ruoli Robert Downey Jr. (anche produttore esecutivo).

Anche Park Chan-wook e Don McKellar sono tra i produttori esecutivi, oltre che co-sceneggiatori, col regista coreano ha anche diretto personalmente i primi tre episodi (su 7 complessivi)

Questa la trama ufficiale:

Basato sull’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer (pubblicato in Italia come Il simpatizzante), The Sympathizer è un thriller di spionaggio e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e sul suo conseguente esilio negli Stati Uniti.

Nel cast dello show ci sono anche oltre a Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Ky Duyen e Sandra Oh (Grey’s Anatomy).

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti (negli USA il 14 aprile), di seguito trovate il trailer internazionale di The Sympathizer, che ci dà un più chiaro assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube