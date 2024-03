The Spider Within (A Spider-Verse Story): guardate il cortometraggio animato a tinte horror

27/03/2024 recensione film The Spider Within: A Spider-Verse Story di William Maga

Voto: 7.5/10 Titolo originale : The Spider Within: A Spider-Verse Story , uscita : 12-06-2023. Regista : Jarelle Dampier.

Sony Pictures ha diffuso online il cortometraggio animato The Spider Within: A Spider-Verse Story.

Sony Pictures Animation e Kevin Love Fund hanno unito le forze per produrre questi 7 minuti tesi a sensibilizzare il pubblico sui problemi di salute mentale all’interno di un progetto dal nome ‘The Hero Within’.

Il cortometraggio si concentra su “ciò che accade quando Miles Morales (doppiato in originale ancora una volta da Shameik Moore) inizia a sentire la pressione della sua vita come Spider-Man, il che si traduce in un piccolo viaggio spaventoso e disordinato nel suo subconscio”.

Il corto è stato diretto da Jarelle Dampier e la trama ufficiale recita:

Miles Morales lotta per bilanciare le sue responsabilità di adolescente, amico e studente mentre agisce come amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn.

Dopo una giornata particolarmente impegnativa, Miles ha un attacco di panico che lo costringe a confrontarsi con le manifestazioni della sua ansia e a imparare che chiedere aiuto può essere un atto altrettanto coraggioso che proteggere la sua città dal male.

Nella storia, la mente di Miles inizia a vagare fino a quando il ragazzo non si ritrova ad avere un attacco d’ansia che si intensifica fino a fargli evocare una figura ‘ombra’ di se stesso, che poi si trasforma in un ragno gigante e in un esercito di piccoli ragni.

E quando Miles riesce a ritrovare il controllare la sua mente, decide di chiedere un consiglio.

Di seguito trovate The Spider Within: A Spider-Verse Story, che riesce a racchiudere un messaggio molto importante – specie per il pubblico più giovane – all’interno di una confezione prevedibilmente di alto livello tecnico:

