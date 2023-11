11 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 11 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Il creatore di Fargo e Legion, Noah Hawley, ha lavorato per un po’ alla produzione della sua prossima serie televisiva su Alien per FX, ma a causa dello sciopero degli attori, che si è concluso di recente, non ha potuto spingersi troppo in là. Ha girato una parte degli episodi senza i membri della SAG-AFTRA, ma c’è ancora molto da fare perché l’attrice principale Sydney Chandler non è ancora stata coinvolta. L’uscita stimata è ora per il 2025.

Hawley ha offerto un recente aggiornamento sul progetto e, parlando con The Wrap, ha spiegato:

“Sono riuscito a completare le riprese della maggior parte della prima ora. Detto questo, non sono riuscito a girare nulla con la mia star. Quindi ho ancora la maggior parte dello show da filmare e abbiamo altre sette ore da girare. Di certo mi sarebbe piaciuto portare lo show al pubblico il prima possibile”.

– È emersa online una nuova foto che ritrae l’attore Josh Hartnett vestito da Superman per una prova del guardaroba del progetto Superman: Flyby, abbandonato da Brett Ratner. Questo è il progetto legato all’Uomo d’acciaio per cui J.J. Abrams scrisse la sceneggiatura.

Il costume (in alto) ci mostra che questa versione del supereroe avrebbe sfoggiato un logo di Superman rosso su sfondo nero anziché giallo. Questa versione del logo è stata utilizzata soprattutto nei cartoni animati di Max Fleischer. Come si può notare, la “S” non è molto evidente. All’epoca furono presi in considerazione diversi attori per questo ruolo, tra cui Henry Cavill e Brandon Routh. Inizialmente la parte era stata offerta proprio a Josh Hartnett, che alla fine rifiutò. Matthew Bomer venne ingaggiato per il ruolo, ma poi il progetto andò in fumo.

– Descritto come “un folle mix di commedia e azione”, Mad Cats dello sceneggiatore e regista giapponese Reiki Tsuno arriverà sul servizio di streaming americano Midnight Pulp il 21 novembre.

La trama:

Taka (Sho Mineo) à un giovane sbadato che parte alla ricerca del fratello scomparso Mune (So Yamanaka). Facendo squadra con un nuovo eccentrico amico, Takezo (Yuya Matsuura), e con una giovane donna d’azione, misteriosa e affilata (Ayane), Taka si ritrova ad affrontare un branco di gatti mostruosi, feroci e armati di pistola, che hanno l’aspetto di donne decise a giustiziare i proprietari di negozi di animali senza scrupoli.

Il trailer internazionale di Mad Cats:

– Netflix ha annunciato che la serie animata Arcane (League of Legends) tornerà per la seconda stagione nel novembre 2024. Ricordiamo che è stata la prima serie in streaming a vincere un Emmy Award per un programma animato (ha portato a casa anche nove Annie Awards). Hailee Steinfeld ed Ella Purnell riprenderanno i loro ruoli delle sorelle Vi e Jinx, che si trovano sui fronti opposti di un conflitto nella città utopica di Piltover e nel suo ventre povero, Zaun.

– Netflix ha diffuso nella notte il teaser trailer di The Witcher: Sirens of The Deep, nuovo film animato legato al franchise fantasy diretto da Kang Hei Chul —> i dettagli.

– Sulla scia della serie animata in cinque stagioni Nuove avventure, Netflix ha ora diffuso il teaser trailer dello spin-off Jurassic World: Chaos Theory, in arrivo nel 2024.

Questa la trama ufficiale della serie animata realizzata in CGI da Universal, DreamWorks e Amblin Entertainment:

Dopo la chiusura del parco, dopo la caduta del regno, inizia una nuova era di caos.

Scott Kreamer e Aaron Hammersley sono produttori esecutivi e showrunner, mentre Steven Spielberg, Colin Trevorrow e Frank Marshall sono anche produttori esecutivi.

Il teaser trailer internazionale di Jurassic World: Chaos Theory:

– Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Orion e il Buio, film d’animazione della DreamWorks che è stato diretto da Sean Charmatz (Trolls World Tour) da una sceneggiatura scritta da Charlie Kaufman —> i dettagli.

– Netflix ha diffuso il primo sguardo alla stagione 2 della serie animata Blood of Zeus, la cui storia ruota attorno al giovane Heron, un comune abitante dell’antica Grecia che diventa suo malgrado la migliore speranza dell’umanità di sopravvivere a un malvagio esercito di demoni non appena scopre i segreti del suo passato.

La serie è stata creata da Charley Parlapanides e Vlas Parlapanides, che hanno anche scritto le sceneggiature degli episodi.

Parlapanides ha anticipato il futuro di Blood of Zeus in una recente intervista:

“Qualcuno continua a chiederci perché non si vede Atena. E l’idea è che, in realtà, la vediamo. Realizzeremo cinque stagioni e la vedremo, ci sono delle inquadrature di lei … ma sarà una storia lunga cinque stagioni. E abbiamo sicuramente elaborato un percorso molto dettagliato di 20 pagine per la seconda stagione!”.

Il teaser trailer internazionale della seconda stagione di Blood of Zeus, che debutterà nel 2024:

– Netflix ha diffuso il teaser trailer di Yu Yu Hakusho, serie live-action che adatta il leggendario manga Yu degli spettri di Yoshihiro Togashi —> i dettagli.

– Online abbiamo scovato il trailer di EONII del regista Eddie Mzale, primo film di fantascienza mai prodotto in Tanzania. La data di uscita non è nota.

Questa la trama ufficiale:

In un futuro lontano uno scienziato solitario fa una scoperta rivoluzionaria, chiamata EONII, che potrebbe salvare la sua nazione e il l’intero continente. Forze nell’ombra cominciano a emergere. Bugie, tradimenti, politica e guerra, tutto per decidere una cosa: chi deve controllare il potere dell’EONII?

Il trailer internazionale di EONII:

– Netflix ha diffuso nella notte il teaser trailer di Masters of the Universe: Revolution, nuova serie animata dei MOTU creata da Kevin Smith per Mattel Television —> i dettagli.

– Netflix ha diffuso il teaser trailer di The Brothers Sun, serie action-comedy sviluppata da Brad Falchuk (American Horror Story, Glee), e Byron Wu con protagonista Michelle Yeoh che debutterà il 4 gennaio 2024. Nel cast ci sono anche Highdee Kuan (Fear the Night), Joon Lee (The Silent Sea), John Xue Zhang (Eternals), Alice Hewken (Sex Education), la comica Jenny Yang e Madison Hu (Bizaardvark).

La trama:

Quando il capo di una potente triade Taiwanese è ucciso da un misterioso assassino, suo figlio maggiore nonché leggendario killer Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien) va a Los Angeles per proteggere la madre Eileen (Yeoh) e l’ingenuo fratello minore Bruce (Sam Song Li), che finora è sempre strato all’oscuro dalla verità sulla famiglia.

Ma mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono curare le ferite causate dalla loro separazione e scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li elimini tutti.

Il teaser trailer italiano di The Brothers Sun:

