Teaser per Masters of the Universe: Revolution (serie animata Netflix), He-Man e Skeletor si contendono Eternia

Titolo originale : Masters of the Universe: Revolution , uscita : 25-01-2024. Stagioni : 1.

Netflix ha lanciato nella notte il poster e il il primo teaser trailer della serie animata Masters of the Universe: Revolution di Kevin Smith, per Mattel Television.

Avremo 5 episodi di 25 minuti ciascuno, col cast di voci originali che comprende Diedrich Bader, Melissa Benoist, Liam Cunningham, Keith David, Mark Hamill, Lena Headey, Griffin Newman, William Shatner, Tiffany Smith, Tony Todd e Chris Wood.

Si tratta del seguito diretto di Masters of the Universe: Revelation del 2021 (la recensione), che proseguiva la storia del cartone animato originale degli anni Ottanta.

Questa la trama ufficiale:

La tecnologia si scontra con la magia quando He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor e non solo in MASTERS OF THE UNIVERSE: REVOLUTION, il nuovo epico capitolo della battaglia per il castello di Grayskull!

Il nuovo Skeletor meccanizzato e armato del potere di Motherboard attacca il cuore di Eternia mentre il principe Adam riflette su una nuova responsabilità e ciò che significa per il suo alter ego He-Man!

Adam è obbligato a scegliere tra lo scettro e la spada, tra la vita da re o da eroe! Intanto la nuova maga Teela cerca il segreto della magia del serpente tra le nebbie di Darksmoke per ricostruire un regno magico e aiutare He-Man a difendersi dalla più grande minaccia che Eternia abbia mai affrontato: il ritorno del dispotico Hordak, lo spietato leader dell’impero degli Horde!

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Masters of the Universe: Revolution, che debutterà il 25 gennaio 2024:

Fonte: YouTube