Sezione:

Home » TV » Sci-Fi & Fantasy » Mostri, fantasy e battaglie epiche: un po’ The Witcher e un po’ Il Signore degli Anelli (ma è una serie su Prime Video)

Mostri, fantasy e battaglie epiche: un po’ The Witcher e un po’ Il Signore degli Anelli (ma è una serie su Prime Video)

13/06/2026 news di Andrea Palazzolo

Se hai amato Il signore degli anelli e The Witcher, questa è la serie tv fantasy su Prime Video che fa per te.

Poster di The Witcher

Quando Netflix annunciò che The Witcher avrebbe concluso il suo viaggio con la quinta stagione, i fan si divisero. Da una parte la nostalgia per una serie che aveva promesso di diventare il nuovo Game of Thrones, dall’altra la consapevolezza che le ultime stagioni avevano deluso le aspettative. Eppure, mentre gli appassionati si preparano all’addio di Geralt di Rivia, un esempio inaspettato arriva da Prime Video: La Ruota del Tempo, cancellata dopo appena tre stagioni e fortemente ispirata a Il Signore degli Anelli, potrebbe aver tracciato la strada per un finale memorabile.

La serie tratta dai romanzi di Robert Jordan ha vissuto un percorso inverso rispetto a The Witcher. Partita male, criticata aspramente dai puristi per le libertà prese rispetto ai libri, è riuscita a conquistare gradualmente il pubblico fino a chiudere con una terza stagione che ha lasciato molti a bocca aperta. Non male per uno show che disponeva di un budget nettamente inferiore al colosso Netflix.

La chiave del successo tardivo di La Ruota del Tempo risiede in una parola: ascolto. Lo showrunner Rafe Judkins non ha fatto orecchie da mercante di fronte alle critiche, soprattutto quelle di Brandon Sanderson, lo scrittore che completò la saga letteraria dopo la morte di Jordan. Sanderson non si è risparmiato nell’analizzare gli errori delle prime stagioni, evidenziando come alcuni archi narrativi dei personaggi fossero stati sviluppati in modo superficiale o tradissero lo spirito originale. Invece di chiudersi a riccio, il team creativo ha utilizzato questi feedback come bussola per la terza stagione.

Poster di The Wheel of Time
Poster di The Wheel of Time, fonte: Prime Video

Il risultato è stato evidente: personaggi come Rand al’Thor hanno finalmente ricevuto la profondità che meritavano, le trame si sono intrecciate con maggiore coerenza, e l’essenza dei romanzi è tornata a respirare sullo schermo. Non si tratta di un adattamento pedissequo, beninteso. La Ruota del Tempo ha continuato a prendere libertà creative, fondendo personaggi secondari, spostando ambientazioni, condensando archi narrativi. Ma lo ha fatto con uno scopo preciso: rimanere fedeli allo spirito della storia, non alla lettera.

Questo è esattamente ciò che manca a The Witcher. La serie Netflix ha progressivamente allontanato i fan proprio perché le modifiche rispetto ai libri di Andrzej Sapkowski sono sembrate arbitrarie, prive di una visione d’insieme. L’addio di Henry Cavill, poi, ha rappresentato un colpo ulteriore alla credibilità del progetto. Eppure non tutto è perduto. Se The Wheel of Time ha dimostrato qualcosa, è che una serie può riscattarsi anche all’ultimo atto, a patto di fare le scelte giuste.

La Ruota del Tempo ha dimostrato che anche con meno episodi, meno budget e più critiche iniziali, è possibile ribaltare la percezione di una serie. Ha mostrato che l’adattamento non è una scienza esatta, ma un dialogo continuo tra creatori, fonte originale e pubblico. Un dialogo che richiede umiltà, capacità di correggere la rotta, volontà di mettere la storia al centro.

Mentre Netflix prepara gli otto episodi conclusivi di The Witcher, la domanda resta aperta. La serie seguirà l’esempio di La Ruota del Tempo, trasformando le critiche in opportunità e regalando ai fan il finale che meritano? Oppure scivolerà verso una conclusione frettolosa, che lascerà solo rimpianti per ciò che avrebbe potuto essere? Il Continente è in bilico, e non solo nelle sue terre fantastiche. Lo è anche nella realtà dello streaming, dove l’eredità di una serie si costruisce soprattutto nel suo ultimo atto.

© Riproduzione riservata

Tags:
taken miniserie spielberg 2002 ufo
Sci-Fi & Fantasy

Vi è piaciuto Disclosure Day? C’è una miniserie di Steven Spielberg del 2002 che affrontava già UFO e cospirazioni

 di Stella Delmattino

Molto prima del nuovo film, il regista aveva già raccontato contatti extraterrestri, segreti governativi e persone segnate da un incontro impossibile da spiegare

Emily Blunt in una scena di Disclosure Day
Sci-Fi & Fantasy

Hai fame di fantascienza dopo aver visto l’ultimo film di Spielberg? Questa serie cult è perfetta (un episodio in particolare)

 di Andrea Palazzolo

Guarda questo episodio di X-Files dopo Disclosure Day. Analisi delle somiglianze tra il film e la serie cult sugli alieni.

Il protagonista di Solo Leveling
Sci-Fi & Fantasy

Non sai cosa guardare oggi? Da protagonista insicuro diventa imbattibile contro i demoni: ecco l’anime perfetto per te

 di Andrea Palazzolo

Solo Leveling ha attirato tantissime critiche, ma una cosa è certa, quando si tratta di anime action ha pochi rivali.

I protagonisti di Inuyasha
Sci-Fi & Fantasy

Ha segnato l’infanzia di intere generazioni, ora è su Netflix: se vuoi tornare bambino questo è l’anime che fa per te

 di Andrea Palazzolo

Questo anime ha segnato i pomeriggi d'estate di più di una generazione e ora lo si trova da vedere su Netflix.

Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 2)

Si conclude il nostro viaggio in quello che è probabilmente l'anno tra i più significativi e sottovalutati della storia recente del cinema sci-fi, quello in cui arrivarono nelle sale Blade Runner e La Cosa, innescando una reazione a catena la cui eredità è ancora oggi pesantissima

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 2)

Prosegue e si conclude l'analisi sul sottogenere, che può contare su esponenti di spicco del calibro di Taxi Driver e che ha trovato in qualche modo un omologo nel poliziottesco dei commissari 'di ferro' nostrano

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 1)

Da Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! a Il giustiziere della notte, ripercorriamo la nascita, le caratteristiche e le motivazioni di uno dei sottogeneri più controversi e chiacchierati

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 1)

Ripercorriamo un anno fondamentale nella storia della sci-fi su celluloide, con l'uscita di La Cosa di John Carpenter e Blade Runner di Ridley Scott (e non solo), cercando di capire i motivi del loro flop all'epoca e il fondamentale lascito per il cinema a venire

 Leggi di più
Speciale

60 cose da sapere su Black Panther di Ryan Coogler

Tutto ciò che dovete conoscere sul nuovo film della Marvel che ci porta nel misterioso regno di Wakanda insieme al protagonista Chadwick Boseman

 Leggi di più