Titolo originale: The X-Files: I Want to Believe , uscita: 24-07-2008. Budget: $30,000,000. Regista: Chris Carter.
X-Files – Voglio Crederci: il trailer della Director’s Cut del film giudicato “troppo spaventoso” da Fox
05/08/2026 trailer news di Stella Delmattino
A quasi vent'anni dall'uscita nelle sale, Chris Carter recupera finalmente la sua versione originale del secondo film con Mulder e Scully, rimasta finora inedita
A diciotto anni dall’uscita nelle sale, X-Files – Voglio Crederci torna in una veste molto diversa da quella conosciuta dal pubblico. È stato infatti diffuso il trailer della nuova Director’s Cut, che ripristina la versione più cupa e inquietante originariamente realizzata da Chris Carter prima dell’intervento della Fox.
La nuova edizione, intitolata ufficialmente The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn, promette di riportare il film verso il thriller horror che il creatore della serie aveva inizialmente immaginato, recuperando materiale eliminato o modificato per consentire alla distribuzione cinematografica del 2008 di ottenere il visto censura PG-13.
A spiegare cosa accadde durante la post-produzione è stato lo stesso Carter, intervenuto nel podcast di David Duchovny.
«Avevo reso il film troppo spaventoso, e i dirigenti della Fox me lo dissero chiaramente. Volevano un film PG-13.»
La Director’s Cut dovrebbe quindi restituire al progetto parte della durezza sacrificata all’epoca, trasformando X-Files – Voglio Crederci in un thriller classificato R e più vicino alla visione originaria del suo autore.
Il nuovo trailer insiste proprio su questa componente, mostrando atmosfere più sinistre, immagini disturbanti e una minaccia umana descritta come ancora più oscura di quella suggerita dalla versione cinematografica.
La storia ritrova Fox Mulder e Dana Scully anni dopo il loro allontanamento dall’FBI.
Mulder vive isolato, ancora ossessionato dai fenomeni inspiegabili che hanno segnato la sua carriera, mentre Scully ha ripreso a lavorare come medico. I due vengono però richiamati quando un’agente federale scompare senza lasciare traccia.
L’unica pista conduce a padre Joseph Crissman, un sacerdote caduto in disgrazia interpretato da Billy Connolly, il quale sostiene di ricevere terrificanti visioni psichiche legate al crimine.
Attraversando paesaggi innevati e luoghi sempre più desolati, Mulder e Scully devono confrontarsi non soltanto con un’indagine particolarmente macabra, ma anche con le ferite e le scelte che li hanno separati dal passato.
La descrizione ufficiale presenta la Director’s Cut come la versione che Carter avrebbe sempre voluto mostrare al pubblico: un thriller più oscuro e spaventoso, costruito attorno a una sorta di Dottor Frankenstein del mondo reale.
Anche il nuovo sottotitolo, Vrach Frankenshteyn, richiama direttamente questa idea. L’espressione può essere tradotta dal russo come “Dottor Frankenstein” e rimanda agli esperimenti medici e alle implicazioni più raccapriccianti dell’indagine.
Il recupero del materiale inedito potrebbe quindi modificare sensibilmente il tono del film, rendendo più espliciti gli elementi horror e la natura delle operazioni clandestine attorno alle quali ruota il mistero.
Non si tratterebbe soltanto di aggiungere alcune scene, ma di restituire all’intera vicenda una tensione e una brutalità attenuate nella versione arrivata al cinema.
Uscito nel 2008, X-Files – Voglio Crederci rappresentò il secondo lungometraggio della saga dopo X-Files – Il film del 1998.
A differenza del capitolo precedente, strettamente collegato alla mitologia aliena della serie, il film diretto da Carter scelse di raccontare un caso autonomo, più vicino agli episodi procedurali e ai cosiddetti “mostri della settimana”.
Questa decisione divise il pubblico. Una parte dei fan apprezzò il ritorno a un’indagine più intima e indipendente dalla grande cospirazione, mentre altri considerarono la storia troppo contenuta per segnare il ritorno cinematografico di Mulder e Scully.
La nuova Director’s Cut potrebbe ora offrire una prospettiva differente, mostrando quanto l’intervento dello studio abbia influenzato l’atmosfera e l’impatto della versione distribuita nelle sale.
Accanto a David Duchovny e Gillian Anderson tornano Billy Connolly, Amanda Peet, Alvin “Xzibit” Joiner, Mitch Pileggi, Adam Godley e Fagin Woodcock.
La Director’s Cut di X-Files – Voglio Crederci arriverà su Disney+ e Hulu il 14 agosto. Nella stessa giornata sarà resa disponibile anche la versione cinematografica del 2008, permettendo agli spettatori di confrontare direttamente i due montaggi.
Resta da capire quanto materiale sia stato reintegrato e in che modo la nuova edizione cambierà il giudizio sul film. La promessa, tuttavia, è significativa: dopo quasi vent’anni, il pubblico potrà finalmente vedere X-Files – Voglio Crederci nella forma più vicina al thriller oscuro e disturbante originariamente concepito da Chris Carter.
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