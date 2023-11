Teaser per Yu Yu Hakusho (serie Netflix): Urameshi indaga tra spiriti e demoni

Durante la “Geeked Week” Netflix ha lanciato anche il teaser trailer e il poster di Yu Yu Hakusho, serie live-action giapponese che porta in TV il leggendario manga Yu degli spettri di Yoshihiro Togashi originariamente serializzato su Weekly Shonen Jump per quattro anni a partire dal 1990 e pubblicato da Shueisha.

Questa la trama ufficiale:

Yusuke Urameshi passa le sue giornate a fare a botte, ma muore in un incidente mentre cerca di proteggere un bambino. Mentre è alle prese con il fatto di star guardando il suo cadavere da fuori, una donna di nome Botan, che si definisce una guida del mondo degli spiriti, gli riferisce una scioccante verità: nessuno si aspettava che un delinquente come Yusuke morisse compiendo un atto di bontà, e così non c’è posto per lui né in Paradiso né all’Inferno.

Così, a Yusuke viene data la possibilità di resuscitare e, dopo aver superato una prova, diventa un Detective del Mondo Sotterraneo.

Da quel momento, Yusuke verrà coinvolto in un mistero che avvolge il mondo umano, demoniaco e degli spiriti.

La serie è stata diretta da Sho Tsukikawa e scritta da Tatsuro Mishima.

Tra i protagonisti ci sono Takumi Kitamura (Tokyo Revengers), Jun Shison, Kanata Hongo e Shuhei Uesugi:

Di seguito trvoate il trailer internazionale di Yu Yu Hakusho, che debutterà il 14 dicembre:

Fonte: YouTube