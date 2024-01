12 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 12 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– Deadline riporta che Top Gun 3 sarebbe in fase di sviluppo alla Paramount, con il co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick, Ehren Kruger, che starebbe attualmente scrivendo una bozza della sceneggiatura. Pare che il progetto riunirà Tom Cruise con Miles Teller e Glen Powell, nonché con i produttori Jerry Bruckheimer e David Ellison. Secondo quanto riferito, Joe Kosinski sarebbe associato alla regia.

– Nel 2019 era stato annunciato che David Ayer avrebbe diretto un remake di Quella sporca dozzina del 1967 e in una recente intervista con /Film, al regista sono stati chiesti aggiornamenti in merito:

Stiamo ancora provando a trovare l’angolazione giusta. È sempre difficile prendere una IP così amata e iconica e poi rispondere alla domanda ‘Perché ora? Perché varrebbe la pena rifarla proprio adesso?’. Quindi è sempre un bersaglio in movimento …

– Netflix ha lanciato ora il full trailer e il poster della serie animata Masters of the Universe: Revolution, supervisionata da Kevin Smith per Mattel Television —> i dettagli

– RLJE Films ha lanciato il trailer di No Way Up, horror subacqueo Rated R diretto da Claudio Fäh con protagonisti Sophia McIntosh, Colm Meaney, Phyllis Logan, Grace Nettle e Will Attenborough.

Data di uscita negli USA: 16 febbraio.

La trama:

Quando un aereo precipita nell’Oceano Pacifico e si ferma sul ciglio di un crepaccio sottomarino, i sopravvissuti affrontano una corsa contro il tempo per sfuggire alla carlinga in cui sono intrappolati.

Il trailer internazionale:

