15 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Netflix ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale di The Gentlemen, serie ideata da Guy Ritchie e interpretata da Theo James e Kaya Scodelario che fa da spin-off all’omonimo film del 2019 —> i dettagli

– Netflix ha diffuso il poster e il primo teaser trailer di Supersex, serie liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca —> i dettagli

– Verso la fine del 2019 era stato annunciato che Channing Tatum e il produttore Roy Lee (IT: Capitolo 2, Doctor Sleep) avrebbero sviluppato un adattamento cinematografico live-action del fumetto di Sam Keith The Maxx. Dopo un lungo silenzio, l’insider Daniel Richtman ha ora confermato che la Paramount Pictures starebbe ancora portando avanti il progetto, con Tatum ancora protagonista e Crystal Moselle (The Wolfpack, State Kitchen) incaricata di scriverne la sceneggiatura e della futura regia.

– Netflix sta ufficialmente procedendo con lo sviluppo di un nuovo film horror dalla saga di Fear Street e R.L. Stine, rivelando che il live action sarà un adattamento del libro The Prom Queen. Lo scrittore stesso ha data l’annuncio su X:

Notizie sul film: posso finalmente confermare che un nuovo film di Fear Street sta per entrare in produzione per Netflix. È basato sul mio libro The Prom Queen. Buone notizie!

– Netflix ha appena diffuso il poster di Under Paris (Sous la Seine), shark movie diretto da Xavier Gens (Frontiers, Cold Skin) con protagonisti Bérénice Bejo (The Artist) e Nassim Lyes (Overdose) che arriverà dritto sulla piattaforma in estate.

La trama:

Ambientato nell’estate del 2024, il film si svolge a Parigi, che ospita per la prima volta i Campionati mondiali di triathlon sulla Senna. Sophia, una brillante scienziata, apprende da Mika, una giovane attivista ambientalista, che un grande squalo sta nuotando nelle profondità del fiume. Per evitare un bagno di sangue nel cuore della città, non hanno altra scelta che unire le forze con Adil, il comandante della polizia della Senna.

Il poster

