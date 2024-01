Teaser per The Gentlemen (serie Netflix): Kaya Scodelario gestisce affari di droga complicati

Netflix ha appena diffuso il primo teaser trailer ufficiale di The Gentlemen, serie in 8 episodi ideata da Guy Ritchie che fa da spin-off all’omonimo film interpretato da Matthew McConaughey del 2019.

Protagonista assoluto è Theo James (White Lotus).

Questa la trama ufficiale:

Eddie Horniman (James) ha ereditato la considerevole proprietà del padre aristocratico diventando il nuovo duca di Halstead, solo per scoprire che si trova in cima alla più grande fattoria di erba in Europa, di proprietà del leggendario Mickey Pearson.

Nel cast ci sono anche Vinnie Jones, Joely Richardson, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz e Max Beesley.

Guy Ritchie ha diretto i primi due episodi ed è produttore esecutivo insieme a Matthew Read, Marn Davies e Ivan Atkinson.

In attesa della versione estesa e della da di uscita, di seguito – sulle note di Time Of The Season degli Zombies – trovate il teaser trailer in versione italiana di The Gentlemen, che introduce una vasta gamma di nuovi personaggi:

Fonte: YouTube