15 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Warner Bros. ha acquisito i diritti della serie a fumetti Alien Legion (inedita in Italia), come ha riportato l’Hollywood Reporter, e Tim Miller (Deadpool) sarebbe pronto a dirigere il lungometraggio.

Per chi non la conoscesse, Alien Legion è stata co-creata da Carl Potts, ex redattore e sceneggiatore della Marvel, ed è stata introdotta come parte dell’imprinting delle proprietà del suo editore, la Epic Comics, nel 1983. È diventata il titolo più longevo del mazzo, sopravvivendo persino al trasferimento ad altri editori nel corso del 21° secolo. Alan Zelenetz e Frank Cirocco sono gli altri co-creatori.

Il fumetto viene descritto come “la Legione Straniera nello spazio“, con le storie che si concentrano su una forza di pace intergalattica che accoglie ogni sorta di specie senza farsi troppe domande sul loro passato o sulle loro intenzioni, operando all’interno di un sistema governativo poco flessibile noto come Unione Galattica, che si sforza di essere un crogiolo democratico.

Tra i personaggi chiave ci sono Sarigar, un capitano appartenente a una specie simile a serpenti che un tempo veniva usata come bassa manovalanza; il brutale e degenerato Juger Grimrod, con la sua pelle verde e la sua profonda ostilità nei confronti dell’autorità; il gentile medico a quattro braccia Meico; e Torie Montroc, un umano che viene costretto a farsi un turno di servizio nella Legione per poter ricevere la sua eredità.

– L’attore premio Oscar Denzel Washington (Training Day) ha firmato per recitare da protagonista in Hannibal, prossimo film del regista Antoine Fuqua, in esclusiva per Netflix, incentrato sulla vita e le gesta del condottiero Annibale. Il biopic sarà scritto da John Logan, il tre volte premio Oscar che ha già scritto The Aviator di Martin Scorsese e Il gladiatore di Ridley Scott.

Questi i dettagli della trama:

“Sarà basato sul guerriero Annibale, considerato uno dei più grandi comandanti militari della storia. Il film ripercorrerà le battaglie cruciali da lui condotte contro la Repubblica Romana durante la Seconda Guerra Punica”.

