Trailer per Madame Web (film Marvel / Sony): Dakota Johnson ha poteri di chiaroveggenza

Sony Pictures ha appena diffuso il trailer di Madame Web, cinecomic diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) basato sul personaggio dei fumetti Marvel creato da Dennis O’Neil e John Romita Jr.

La sceneggiatura del film è di Claire Parker e S. J. Clarkson stesso.

Tra i protagonisti ci sono Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di nero), Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

Questa la trama ufficiale:

“Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel.

Cassandra Webb (Johnson ) è un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza.

Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

In attesa di capire quando lo vedremo (per ora un generico 2024), di seguito trovate intanto il trailer doppiato in italiano di Madame Web, che ci dà un assaggio di cosa ci aspetta:

Fonte: YouTube