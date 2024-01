17 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 17 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Sono appena arrivati online il poster e il teaser trailer di Krazy House, horror comedy che è stata scritta e diretta a quattro mani da Steffen Haars e Flip van der Kuil (New Kids Nitro) e vede protagonisti Nick Frost e Alicia Silverstone —> i dettagli

– In una conversazione con CB, Dolph Lundgren ha parlato della possibilità di tornare a vestire i panni di un He-Man più anziano in un nuovo film sui Dominatori dell’Universo —> le sue parole

– In attesa del nuovo film della saga scaturita da Ocean’s Eleven del 2001, apprendiamo che Steven Soderbergh ha declinato l’opportunità di tornare in regia. Lui stesso ha spiegato i motivi della scelta in un’intervista a Variety:

Dopo aver realizzato il terzo film, sentivo che la serie era ormai conclusa per quanto mi riguardava. Quando lo studio mi ha poi contattato per vedere se avrei voluto essere coinvolto nel proseguimento del franchise, ho detto loro di no, perché semplicemente non mi sembrerebbe di fare alcun passo avanti. Sono alla ricerca di qualcos’altro ora.

– Disney Italia ha diffuso un trailer ‘cumulativo’ che anticipa l’arrivo di tre lungometraggi Disney e Pixar al cinema per la prima volta: si tratta di Red del 2022, Soul del 2020 e Luca del 2021 —> i dettagli

– Netflix ha diffuso il poster e il trailer di Badland Hunters, fanta-action post-apocalittico sudcoreano diretto da Heo Myeong-haeng che vede protagonista Don Lee / Ma Dong-seok —> i dettagli

– A 45 anni dalla sua prima uscita, Il Cacciatore di Michael Cimino torna nei cinema italiani il 22, 23 e 24 gennaio in versione restaurata in 4K.

Il nuovo poster:

© Riproduzione riservata