21 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Fabula Pictures srl., Kodansha Ltd. e Brandon Box srl. hanno annunciato di aver firmato un accordo di partnership per lo sviluppo e la co-produzione internazionale di un lungometraggio live-action basato sulla storia di Tiger Mask, in Italia conosciuta come L’Uomo Tigre. Il film sarà ambientato tra Italia e Giappone e, come intuibile, vedrà un protagonista indossare la maschera e il mantello del lottatore.

Marco e Nicola De Angelis, amministratori delegati di Fabula Pictures hanno commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questo ambizioso progetto, che conferma la nostra passione per la ricerca di storie universali, capaci di emozionare e coinvolgere sia il pubblico nazionale che quello internazionale.

– Parlando con Collider dopo una recente proiezione di Trick ‘r Treat, il regista Michael Dougherty (Trick ‘r Treat) ha rivelato di aver discusso col suo team i piani per un secondo film di Krampus: “Abbiamo un’idea per un sequel. Non sarebbe necessariamente incentrato su una famiglia, ma potrebbe riguardare un gruppo di estranei intrappolati da qualche parte.”

– Dopo Hill House e Bly Manor, Mike Flanagan aveva in mente una terza serie horror per Netflix che avrebbe adattato il romanzo del 1971 La casa d’inferno di Richard Matheson.

Mike Flanagan ha rivelato questa informazione nella prefazione che ha scritto per la nuova edizione americana edita dalla Suntup Editions del libro, e ha anche spiegato perché non è stato realizzata:

“Quando ho adattato Hill House di Shirley Jackson come serie Netflix, si è parlato molto di come continuare l’antologia degli ‘Haunting of’. Abbiamo quindi realizzato Bly Manor, basata su numerose storie di fantasmi di Henry James. Se ci fosse stata una terza stagione, avrei voluto che si basasse su The Haunting of Hell House. In realtà è stato il primo titolo che abbiamo esplorato una volta terminata Hill House, ma i diritti erano già stati acquisiti e non sembrava esserci una via d’uscita“.

