22 novembre 2023: notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Star Trek Beyond, terzo capitolo della ‘nuova fase’ della saga è del 2016. Da allora i fan chiedono ciclicamente un nuovo capitolo, ma la Paramount non sembra propensa ad accontentarli. Recentemente è stato chiesto a Chris Pine se ci fossero novità in merito a Star Trek 4 e la sua risposta è stata un laconico: “Non che io sappia”. Poi, quando gli è stato domandato se avesse visto qualche sceneggiatura, ha risposto: “Certo che no”.

– Ralph Macchio e Jackie Chan parteciperanno a un nuovo film di Karate Kid, in programma alla Sony Pictures. Il primo, naturalmente, è l’attore che ha dato il via a tutto nel 1984 e dopo alcuni capitoli cinematografici il franchise è stato recentemente riportato in vita con la serie Cobra Kai, dove ha ripreso l’iconico ruolo di Daniel LaRusso. Jackie Chan ha invece recitato nel remake del 2010 nei panni di Mr. Han. Ora questi due personaggi condivideranno lo schermo in una storia completamente nuova.

– La Paramount Pictures sta portando avanti un nuovo adattamento cinematografico di Il Santo, con Doug Liman (Edge of Tomorrow, The Bourne Identity) alla regia e Regé-Jean Page (Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri) come protagonista. Il personaggio del titolo nasce dalla serie di libri di Leslie Charteris degli anni ’20, da cui negli anni ’60 venne realizzata una serie televisiva britannica con Roger Moore.

– Nel 1991, il regista Martin Scorsese ha girato un remake di Cape Fear – Il promontorio della paura del 1962, basato sul romanzo del 1957 The Executioners di John D. MacDonald, per la Amblin Entertainment di Steven Spielberg. Ora, pare che i due vogliano rimettere mano alla IP: Deadline riporta infatti che Scorsese e Spielberg stanno collaborando con il creatore della serie Channel Zero Nick Antosca per una nuova serie che avrà un approccio non convenzionale.

Cape Fear segnerà la prima collaborazione televisiva in assoluto tra Scorsese e Spielberg. La serie è descritta come “un thriller teso e contemporaneo che esamina l’ossessione dell’America per i veri crimini nel 21° secolo.” La trama verterà su “una coppia di avvocati sposati è in procinto di affrontare una tempesta quando un famigerato killer del loro passato viene rilasciato dopo anni di prigione”.

