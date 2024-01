24 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 24 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Netflix ha ufficialmente confermato che la seconda stagione della fortunata seri coreana Squid Game arriverà entro la fine del 2024, come confermato da Variety

– NEON ha diffuso il poster di Immaculate, horror diretto da Michael Mohan (The Voyeurs) e scritto da Andrew Lobel che vede protagonista Sydney Sweeney (“The White Lotus”, “Euphoria”). Data di uscita negli USA: 22 marzo.

La trama:

Cecilia (Sweeney) è una donna devota cui viene offerto un nuovo e appagante ruolo in un illustre convento italiano. Il suo caloroso benvenuto in quella campagna da cartolina viene però presto interrotto quando diventa più chiaro per Cecilia che la sua nuova casa nasconde alcuni segreti oscuri e terrificanti.

Nel cast del film ci sono anche Simona Tabasco (“The White Lotus”), Alvaro Morte (“Money Heist”), Benedetta Porcaroli (“Baby”) e Dora Romano (The Hand of God).

– Il regista Matthew Vaughn ha offerto un aggiornamento sul reboot di Kick-Ass e ha rivelato che in realtà sarà il terzo film di una nuova trilogia che sta attualmente sviluppando.

Ha spiegato:

Kick-Ass ha in un certo senso cambiato la percezione che le persone avevano di cosa fosse un film di supereroi in quel momento storico. Quindi stiamo facendo la stessa cosa ora. Non ci sarà nessuno dei personaggi dell’altro Kick-Ass. Ci piacerebbe riproporli più avanti, ma questo reboot sta prendendo una direzione di cui non posso davvero parlare. Ma è divertente.

– La Asylum ha diffuso il trailer di Planetquake, action catastrofico diretto da Monroe Robertson che vede protagonisti Michael Paré, Erica Duke e Anthony Jensen. Data di uscita: 26 gennaio.

La trama:

Uno spostamento tettonico in profondità al di sotto della Fossa delle Marianne provoca una serie di terremoti in continua intensificazione. Se un team di importanti sismologi non riuscirà a fermare il disastro, gli eventi distruggeranno la Terra, provocando miliardi di vittime.

Il trailer internazionale:

© Riproduzione riservata