25 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– NEON ha diffuso il trailer di Immaculate, horror demoniaco che è stato diretto dal regista Michael Mohan (The Voyeurs) e scritto da Andrew Lobel. Nel cast Sydney Sweeney (“The White Lotus”, “Euphoria”) —> i dettagli

– È stato rivelato che la terza stagione di Reacher sarà basata sul libro La vittima designata (Persuader) di Lee Child, il settimo romanzo della serie dedicata a Jack Reacher. È stato inoltre confermato che Maria Sten (Swamp Thing) tornerà per la terza stagione e riprenderà il ruolo di Frances Neagley, al fianco di Alan Ritchson.

– Quiver ha appena diffuso il poster e il trailer di Gods of the Deep, fanta-horror sottomarino chiaramente ispirato ai lavori di H.P. Lovecraft che è stato scritto e diretto da Charlie Steeds —> i dettagli

– The InSneider e Variety hanno confermato che The Mothership, film sci-fi scritto e diretto per Netflix da Matt Charman (Il ponte delle spie) con Halle Berry protagonista, il cui annuncio era stato dato nel 2021, non vedrà definitivamente mai la luce. Come confermato ora, ‘le riprese sono effettivamente terminate nel 2021, ma non è stato possibile completare il film dopo molteplici ritardi nella post-produzione’.

– Prime Video ha diffuso il poster e il trailer di Road House, remake diretto da Doug Liman (Edge of Tomorrow – Senza domani) del cult degli anni ’80 Il duro del Road House che vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior (The Suicide Squad) e Conor McGregor —> i dettagli

– IFC Films ha diffuso il trailer di Stopmotion, horror diretto da Robert Morgan che vede tra i protagonisti Aisling Franciosi (The Nightingale, Demeter – Il risveglio di Dracula). Data di uscita negli USA: 23 febbraio.

La nostra recensione in anteprima.

Il trailer internazionale:

