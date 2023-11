28 novembre 2023: notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 28 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Netflix ha diffuso il full trailer di Berlino, serie spin-off di La Casa di Carta incentrata – come intuibile – su uno dei suoi personaggi più amati, interpretato da Pedro Alonso. Data di debutto: 29 dicembre —> i dettagli

– Prime Video ha diffuso oggi le primissime immagini di Fallout, serie live action che adatta l’omonima e popolarissima saga di di videogiochi sci-fi —> i dettagli

– I registi francesi Julien Maury e Alexandre Bustillo (Leatherface) sono pronti a tornare sulle scene con Le mangeur d’âmes (The soul eater), di cui è appena stata diffusa la prima immagine (in alto). Il film è un adattamento del romanzo di Alexis Laipsker. I protagonisti sono Virginie Ledoyen (The Beach), Paul Hamy (Get In) e Sandrine Bonnaire. Nessuna data di uscita confermata.

La trama:

Siamo in un villaggio di montagna dove un’antica leggenda su una creatura maligna riemerge in seguito alla scomparsa di alcuni bambini del luogo e a una serie di morti violente e raccapriccianti.

– Christopher Nolan ha spiegato recentemente all’Associated Press cosa pensa del sistema produttivo di Hollywood:

A Hollywood c’è sempre un equilibrio tra titoli già affermati che possono assicurare un ritorno in termini di pubblico e dare alla gente più di quello che gli piace. Questa è sempre stata una parte importante dell’economia di Hollywood, che permette poi di realizzare e distribuire molti altri tipi di film.

Ma bisogna anche rispettare il desiderio del pubblico di avere qualcosa di nuovo. Una delle grandi emozioni di andare al cinema è, francamente, vedere il trailer di un film di cui non si è mai sentito parlare o di un tipo di film che non si è mai visto prima. Un ecosistema sano a Hollywood si basa su un equilibrio tra i due aspetti, e così è sempre stato.

– Pare che il progetto riguardante la serie Sony / Marvel Silk: Spider Society – prodotta da Phil Lord e Chris Miller – sia stato messo ‘on hold’. Secondo un articolo di The Ankler, gli Amazon Studios sarebbero addirittura vicini a una causa legale per aver continuato a temporeggiare dopo la fine dello sciopero della Writers Guild of America all’inizio dell’autunno. Un precedente rapporto di TVLine specificava però che lo show live-action non sarebbe stato definitivamente accantonato. Angela Kang (The Walking Dead) si è occupata delle sceneggiature, e dovrebbe anche occuparsi della regia. Al momento non ci sono dettagli sul casting. Protagonista è Cindy Moon, una donna coreano-americana morsa dallo stesso ragno di Peter Parker, che fugge di prigione e cerca la sua famiglia scomparsa lungo il suo percorso per diventare il supereroe noto come Silk.

