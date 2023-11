Fallout (serie Prime Video): immagini e dettagli per l’adattamento live action

Prime Video ha diffuso oggi le primissime immagini di Fallout, serie live action che adatta l’omonima e popolarissima saga di di videogiochi sci-fi.

Questa la trama ufficiale:

Una guerra nucleare scoppia sulla Terra nell’anno 2077, un’epoca di robot, di auto volanti e di profonda e costante nostalgia per l’America degli anni Quaranta. Dopo i funghi nucleari, la storia va avanti di 219 anni. Come se l’è cavata l’umanità in quei due secoli funesti?

Lucy (Ella Purnell) non ne ha idea. Ha vissuto tutta la sua vita all’interno di un caveau sotterraneo, dove ogni necessità e desiderio è stato soddisfatto mentre generazioni e generazioni restavano in attesa del giorno in cui sarebbe di nuovo stato sicuro risalire in superficie.

Quando una crisi costringe Lucy ad avventurarsi in superficie per una missione di salvataggio, scopre che il pianeta è ancora un luogo infernale che pullula di insetti giganti, voraci abomini mutanti e una popolazione umana di criminali arsi dal sole.

Jonathan Nolan ha diretto l’episodio iniziale. Gli showrunner di Fallout sono Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner.

Tra i protagonisti dello show ci sono anche Kyle MacLachlan (“Twin Peaks”), Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten e Walton Goggins (The Hateful Eight).

In attesa del trailer, di seguito trovate le prime immagini di di Fallout, che debutterà il 12 aprile 2024:

Fonte: Vanity Fair