Full trailer per Berlino – La casa di carta (serie Netflix): il conto alla rovescia per il colpo dell’anno è partito

A qualche tempo dal teaser, Netflix ha diffuso ora il poster e il full trailer di Berlino, serie spin-off di La Casa di Carta incentrata – come intuibile – su uno dei suoi personaggi più amati, interpretato da Pedro Alonso.

Questa la trama ufficiale:

Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che frutta milioni.

Questo è ciò che porta Berlino a rivivere i suoi anni d’oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola.

Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico.

Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

Nel cast del prequel ci sono anche Tristán Ulloa (Fariña) nel ruolo del confidente di Berlino, Damián, Michelle Jenner come la specialista di elettronica Keila, Begoña Vargas (Welcome to Eden) comei Cameron, Julio Peña Fernández (Through My Window) come Roi e Joel Sánchez come Bruce.

L’heist drama – che è stato girato a Parigi – potrà contare su 8 episodi, scritti da Esther Martínez Lobato e Álex Pina.

Alla regia si sono alternati David Berrocal e Geoffrey Cowper.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano) di Berlino, il cui debutto è previsto per il 29 dicembre:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube