4 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 3 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– HBO ritarderà un paio delle sue serie tanto attese a causa dello sciopero ancora in corso degli attori a Hollywood. Tra queste c’è anche il prequel di IT, Welcome To Derry. Il presidente e CEO di HBO e Max Content, Casey Bloys, ha commentato: “Avevamo programmato [Welcome to Derry] per Halloween ’24, ma probabilmente non arriverà prima del ’25.”

La serie è stata sviluppata dagli showrunner Jason Fuchs (It: Chapter II) e Brad Caleb Kane (Tokyo Vice), che saranno anche produttori esecutivi.

Il cast comprende Taylour Paige (Zola, Ma Rainey’s Black Bottom), Jovan Adepo (Babylon, Watchmen), Chris Chalk (Perry Mason, All Dirt Roads Taste of Salt), James Remar (Oppenheimer, Megalopolis), Madeleine Stowe (12 Monkeys, The Last of the Mohicans, Revenge) e Stephen Rider (Daredevil).

– A quanto pare, Hollywood ha sviluppato un altro film sul leggendario Robin Hood, intitolato Robin and the Hood, e il cast del progetto è stato ora rivelato. Il cast include Gwendoline Christie (Il Trono di Spade), Naomie Harris (Skyfall), Mark Williams (Harry Potter) e Darcey Ewart (Prancer: A Christmas Tale, To Olivia).

La trama ufficiale: Seguiremo la tenace undicenne Robin (Ewart) e il suo fedele gruppo di amici, chiamati ‘The Hoods’, per i quali il pezzo di erbosa macchia incolta alla fine del loro paesello senza uscita è un regno magico. Bastoni e coperchi dei bidoni sono diventati spade e scudi, i droni sono diventati maestose aquile e la signora hippy che abita nella foresta (Christie) è una strega terrificante. L’unica cosa che limita la loro colorata immaginazione è la prospettiva di perdere per sempre il loro regno. Quando una sfuggente costruttrice immobiliare di nome Clipboard (Harris) si presenta e abbaglia i genitori della zona con la promessa di centri benessere e strutture per l’infanzia, il mondo di Robin e degli Hoods si trova ad affrontare una minaccia esistenziale. Nonostante i migliori sforzi dei ragazzini, le loro proteste cadono nel vuoto. E quando gli adulti non riescono a vedere il bosco intorno come luogo destinato agli alberi, Robin e i suoi amici decidono di prendere in mano la situazione per difendere il loro regno.

Il film è stato diretto da Phil Hawkins (Prancer: A Christmas Tale) ed è stato scritto da Stuart Benson e Paul Davidson. Le riprese sono state completate durante l’estate.

– Prison Break sta per tornare attuale con una nuova serie prodotta da Hulu. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e sarà una nuova incarnazione del dramma della Fox. È stata scritta e prodotta dal co-creatore, produttore esecutivo e showrunner di Mayans M.C. Elgin James. Viene descritta come un “nuovo capitolo, ambientato nel mondo di Prison Break“. Non sono stati rivelati i dettagli esatti della storia, ma è inutile dire che sarà incentrata sulla clamorosa evasione da una prigione. I protagonisti dello show originale andato in onda per la prima volta nel 2005, Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell), NON saranno coinvolti.

© Riproduzione riservata