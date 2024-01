8 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 8 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– Durante una recente intervista con The Wrap, Seth MacFarlane, il creatore, sceneggiatore e protagonista di The Orville, ha parlato del futuro della serie sci-fi:

Tutto quello che posso dirvi è che non esiste un certificato di morte ufficiale per The Orville. È ancora con noi. Non posso andare oltre in questo momento. Ci sono troppi fattori da valutare.

– Peacock sta portando avanti il reboot di Battlestar Galactica, annunciando che Derek Simonds (The Sinners) si è unito al progetto in veste di sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner sostituendo Michael Lesslie (The Little Drummer Girl). La nuova serie è supervisionata da Sam Esmail (Mr. Robot).

– Patrick Stewart, recentemente protagonista della serie Star Trek: Picard, durante un’intervista al podcast Happy Sad Confused, ha rivelato:

Ho sentito giusto ieri sera che è stata scritta una sceneggiatura [per un film su Picard], e che è stata scritta appositamente per me. E mi è stato detto di aspettarmi di riceverla entro una settimana circa. Sono così emozionato, perché sembra il tipo di progetto in cui la sperimentazione che vorrei provare sarà essenziale per questo tipo di materiale. Mica male a 83 anni …

– Netflix ha appena annunciato attraverso un’immagine ufficiale l’inizio della produzione della quinta – e ultima – stagione della serie Stranger Things. In bianco e nero, mostra Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Cara Buono, Joe Keery, Amybeth McNulty, Charlie Heaton, Brett Gelman, Maya Hawke, Natalia Dyer, Jamie Campbell Bower, Priah Ferguson, Linda Hamilton, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Ross Duffer, Matt Duffer, Finn Wolfhard e Sadie Sink.

