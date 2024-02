9 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 9 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– IFC Films e Shudder hanno rivelato il poster e il trailer di Late Night With the Devil, horror demoniaco film che è stato scritto, diretto e montato da Cameron e Colin Cairnes —> i dettagli

– Magnet ha diffuso in giornata il poster e il trailer di The Animal Kingdom (Le regne animal) fanta-thriller diretto dal regista Thomas Cailley (Ad vitam) con Roman Duris e Adèle Exarchopoulos —> i dettagli

– Deadline riporta che Kevin Williamson, lo sceneggiatore di Scream e So cosa hai fatto, ha firmato per ben 4 progetti per Universal Television. Si tratterebbe di una serie che rivisiterà La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, dell’adattamento del romanzo Una ragazza speciale (The It Girl) di Ruth Ware, di The Waterfront, basato su un’idea originale, e una nuova versione del film The Game – Nessuna regola di David Fincher.

– Il regista di Prey Dan Trachtenberg sta sviluppando per i 20th Century Studios un nuovo titolo legato alla saga di Predator. Questo progetto è descritto come un film ‘autonomo’ intitolato Badlands, che scriverà e dirigerà personalmente entro la fine dell’anno.

