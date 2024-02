Teaser per Late Night with the Devil: la possessione demoniaca va in scena in un talk show degli anni ’70

Titolo originale : Late Night with the Devil , uscita : 22-03-2024. Regista : Colin Cairnes.

IFC Films e Shudder hanno rivelato il poster e il trailer di Late Night With the Devil, horror demoniaco film che è stato scritto, diretto e montato da Cameron e Colin Cairnes che lo scorso anno ha fatto il giro dei Festival di settore (la nostra recensione in anteprima).

Questa la trama ufficiale:

Siamo negli anni ’70. Un conduttore di talk show di tarda notte di nome Jack Delroy (David Dastmalchian) invita in studio una parapsicologa (Laura Gordon) e la sua giovanissima paziente in diretta, in modo che la donna possa parlare del suo libro più recente, incentrato sull’unica sopravvissuta al sanguinoso suicidio di massa di una setta satanica.

Come ci si potrebbe aspettare, o forse no, le cose vanno presto terribilmente storte e Delroy otterrà molto più di quanto si aspettasse.

Nel cast del film ci sono anche Ian Bliss e Fayssal Bazzi.

In attesa di capire se arriverà anche in Italia, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Late Night With the Devil, che uscirà nei cinema americani il 22 marzo prima di finire in streaming su Shudder il 19 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere rétro:

