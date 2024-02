Trailer per The Animal Kingdom: Adèle Exarchopoulos in un mondo di mutazioni e creature ibride

Magnet ha diffuso in giornata il poster e il trailer di The Animal Kingdom (Le regne animal) fanta-thriller diretto e co-scritto dal regista Thomas Cailley (Ad vitam), che è stato presentato in anteprima al Festival di Cannese 2023.

Questa la trama ufficiale:

In un mondo colpito da un’ondata di mutazioni che trasformano gli esseri umani in animali, François fa tutto il possibile per salvare sua moglie.

Mentre alcune creature scompaiono in una foresta vicina, lui e il figlio Émile intraprendono una ricerca che cambierà le loro vite per sempre.

Nel cast del film ci sono Roman Duris (I tre moschettieri – Milady), Paul Kircher e Adèle Exarchopoulos (Mandibules).

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Animal Kingdom, che arriverà nelle sale americane e in VOD il 15 marzo:

