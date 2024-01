9 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 30 ottobre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

– Gli Amazon Studios hanno ufficialmente ordinato l’adattamento seriale del fumetto Criminal di Ed Brubaker, Criminal. Il progetto era stato annunciato già lo scorso anno con Brubaker e il co-creatore Sean Phillips in veste di produttori esecutivi. Brubaker ha anche scritto la sceneggiatura del pilot e fungerà da co-showrunner con il produttore esecutivo Jordan Harper.

– Lucasfilm ha rilasciato una nota in cui afferma che è attualmente in fase di sviluppo un film intitolato The Mandalorian & Grogu, che sarà diretto e prodotto dal creatore di The Mandalorian, Jon Favreau. Non solo, Dave Filoni è al lavoro sulla seconda stagione della serie Ahsoka.

– Well Go USA ha appena diffuso il trailer di Monolith, horror indie diretto da Matt Vesely che vede protagonista Lily Sullivan (Evil Dead Rise). Data di uscita USA: 16 febbraio.

La trama:

Mentre cerca di salvare la sua carriera, una giornalista caduta in disgrazia inizia a indagare su una strana teoria complottista. Mentre la ricerca la porta scomodamente vicina a casa, la donna si ritrova a fare i conti con le bugie che sono al centro della sua storia.

Il trailer internazionale:

