9 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 9 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Sembra che non dovremo aspettare ancora molto prima che i fan della Marvel possano godersi la seconda stagione di What If…? Stagione 2. Disney+ ha infatti recentemente rivelato la sua programmazione completa per le vacanze di Natale del 2023, coi nuovi episodi della serie animata che dovrebbero debuttare a dicembre.

C’è anche un elenco dei titoli, che offrono un’anticipazione di quello che vedremo:

Episodio 201: E se… Nebula si unisse ai Nova Corps?

Episodio 202: E se… Peter Quill attaccasse gli eroi più potenti della Terra?

Episodio 203: E se… Kahhori avesse rimodellato il mondo?

Episodio 204: E se… Hela avesse trovato i Dieci Anelli?

Episodio 205: E se… Iron Man si fosse imbattuto nel Gran Maestro?

Episodio 206: E se… Happy Hogan avesse salvato il Natale?

Episodio 208: E se… Il Capitano Carter combattesse l’Hydra Stomper?

Episodio 209: E se… Gli Avengers si riunissero nel 1602?

Episodio 210: E se… Strange il Supremo fosse intervenuto?

– Pare che Enola Holmes 3 sia già in fase di sviluppo presso Netflix. Il responsabile di Netflix Film, Scott Stuber, ha recentemente partecipato alla riapertura dell’American Cinematheque all’Egyptian Theatre di Hollywood e ha rivelato a Collider la notizia:

Spete, Millie Bobby Brown è una grande star nata qui con noi. Voglio dire …, Stranger Things è stata molto importante per Netflix e l’abbiamo vista crescere come attrice. In primavera avremo un film con lei, Damsel, di cui sono davvero entusiasta, [di] Juan Carlos Fresnadillo. E poi, serve riuscire a creare il personaggio giusto. L’IP di Holmes è curiosamente ‘elastica’. Ovviamente, la Warner Bros. ha fatto un lavoro incredibile con Downey e Jude Law, quindi l’idea di poter allargare l’IP con lei è entusiasmante. Quindi, stiamo lavorando ancora una volta a una sceneggiatura per cercare di ottenere questo risultato. Ma sì, è un’aspirazione. Mi piacerebbe farne un altro.

– Il regista de L’incredibile Hulk, Louis Leterrier, ha recentemente rivelato al podcast Happy Sad Confused un’interessante informazione sul film del 2008 e su come Edward Norton avrebbe voluto che i Radiohead si occupassero della colonna sonora:

Edward è grande amico di Thom Yorke. Voleva che i Radiohead facessero la musica del film, e sarebbe stato geniale. Sappiamo come suonano i Radiohead, ma credo che la Marvel volesse una colonna sonora un po’ più tipica di Hollywood. Penammo – non un compromesso – a una via di mezzo elegante: Craig Armstrong, che aveva lavorato con i Massive Attack, realizzò la colonna sonora, che è ossessiva.

– Ci sono alcuni grandi progetti su Godzilla in arrivo: Godzilla Minus One della Toho, la serie Monarch: Legacy of Monsters e il prossimo film della Legendary Godzilla x Kong: The New Empire. Così, per ingannare l’attesa, sul canale ufficiale giapponese del Re dei mostri è apparso un cortometraggio dal titolo Godzilla Vs. Megalon, da poco presentato al Godzilla Fest 2023.

Prodotto dalla Toho, è stato scritto e diretto da Takuya Uenishi (Shin Godzilla, Monster Hunter), che si è occupato anche degli impressionanti effetti visivi. Il cortometraggio funge in realtà da sequel del cortometraggio di Uenishi del 2022 Godzilla vs. Gigan Rex e commemora il 50° anniversario proprio di Megalon.

Se siete fan di Godzilla, apprezzerete il fatto che il cortometraggio contiene anche vari ruggiti classici di Godzilla provenienti da varie epoche: al minuto 05:18 si può sentire il ruggito di Godzilla dell’era Showa del 1962; al minuto 05:50 si sente il ruggito dell’era Heisei del 1989; al minuto 08:22 si può sentire anche il ruggito dell’era Heisei del 1984.

Di seguito trovate il corto Godzilla vs. Megalon:

© Riproduzione riservata