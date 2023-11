Teaser per Inside Out 2: la pubertà scatena nuove emozioni impreviste

Disney Pixar ha diffuso a sorpresa il poster e il primo teaser trailer di Inside Out 2, sequel che arriva a 8 anni di distanza dal primo film che segna la continuazione del viaggio di Riley verso l’adolescenza.

Questa la trama ufficiale:

Torniamo nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Naturalmente ritroveremo anche Gioia (Amy Poehler), Tristezza (Phyllis Smith) e Rabbia (Lewis Black), che reagiranno alle nuove situazioni che Riley affronterà in questa nuova fase della sua vita.

Per quanto riguarda invece i doppiatori originali Bill Hader e Mindy Kaling, conflitti di agenda hanno impedito loro di prestare di nuovo le voci a Paura e Disgusto, così lo Studio ha ripiegato su Tony Hale e Liza Lapira.

In cabina di regia per Inside Out 2 troviamo Kelsey Mann (Monsters University), che ha commentato:

Ansia, interpretata da Maya Hawke nella versione originalepotrebbe essere la nuova arrivata nella squadra, ma non è certo il tipo che passa in secondo piano. Questo è molto sensato se pensiamo a ciò che accade nella mente di tutti noi.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di Crazy train di Ozzy Osbourne – trovate intanto il teaser trailer doppiato in italiano di Inside Out 2, che arriverà nei cinema nell’agosto del 2024:

© Riproduzione riservata