Anya Taylor-Joy: “Rifiutai un’offerta Disney, meglio The Witch; un’esperienza decisiva”

Ultimamente, Anya Taylor-Joy è praticamente ovunque (non che sia un male eh), ma c’è stato un tempo non molto lontano in cui nessuno conosceva il suo nome. Questo, ovviamente, fino alla sua prova nell’horror di Robert Eggers The Witch del 2015, che ha lanciato la carriera della giovane attrice e l’ha portata a interpretare ruoli sempre più importanti in film come Split, Glass, The Northman e l’imminente The Menu, oltre al prossimo Furiosa di George Miller.

Ma torniamo per un attimo al 2015. In una nuova chiacchierata con Harper’s Bazaar questa settimana, Anya Taylor-Joy ricorda che all’epoca stava affrontando un dilemma di carriera molto difficile. Quando le fu offerto The Witch, infatti, fu costretta a rifiutare un’altra grande opportunità:

Ricordo che era lo stesso giorno in cui mi chiesero di partecipare a un pilot di Disney Channel, ed era così eccitante ricevere un’offerta qualsiasi che correvo per casa come una pazza. Eppure avevo una sensazione davvero buona riguardo a The Witch, che mi fece rinunciare all’esperienza Disney per un progetto che mi sembrava sconosciuta, un progetto che mi sembrava sacro.

Riguardo all’esperienza in The Witch, Anya Taylor-Joy ha detto:

Mi ha fornito i capisaldi del modo in cui lavoro ora, che è essenzialmente l’idea che non c’è una gerarchia sul set: lavori duramente, dai il tuo meglio durante le riprese e non presumi che qualcun altro lo faccia per te. Il tuo titolo non si ferma alla parola ‘attore’: sei un creativo nel film, ed è così che devi affrontare il ruolo. Pensai di aver fatto un pessimo lavoro, e credevo che avrei fallito miseramente con questo sogno che io avevo da tanto tempo. Credo di non esser sempre il miglior giudice del mio lavoro!

Non è chiaro se quel pilot per la Disney sia poi effettivamente stato fatto e chi abbia preso il posto di Anya Taylor-Joy, ma siamo contenti così.

Di seguito trovate una scena di The Witch:

Fonte: Harper's Bazaar