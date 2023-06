Arnold Schwarzenegger su Last Action Hero: “Ferito e imbarazzato dal flop del film”

Forse non tutti ricordano che Last Action Hero, film diretto da John McTiernan nel 1993 con Arnold Schwarzenegger, fu un flop al botteghino.

Il protagonista all’epoca era al top della fama, ma per qualche motivo il film non trovò un pubblico. Il tempo gli ha poi reso giustizia, con l’ex Governatore che è arrivato addirittura a parlare di uno dei suoi ruoli cinematografici più sottovalutati.

In ogni caso, come si può immaginare, Arnold Schwarzenegger non si aspettava una così scarsa accoglienza, tanto che l’insuccesso commerciale di Last Action Hero ebbe serie ripercussioni sulla sua autostima, come rivelato nella docuserie Arnold, appena finita su Netflix:

Non posso farvi capire quanto fossi sconvolto. Ti fa male. Ferisce i tuoi sentimenti. È imbarazzante … Non volli vedere nessuno per una settimana. Eppure tu continui ad andare avanti. Anche mia suocera lo diceva sempre: “Andiamo avanti”. È un grande messaggio.

Quando uscì Last Action Hero avevo raggiunto il mio apice dopo Terminator 2, film di maggior successo dell’anno a livello mondiale.

Anche il regista di Terminator 2 James Cameron ha parlato della sua prima conversazione con Arnold Schwarzenegger dopo l’uscita di Last Action Hero, dicendo:

Sembrava che lui fosse nel letto a piangere. Lo presa come un duro colpo alla sua immagine. Credo che l’abbia davvero scosso … Gli chiesi: ‘Cosa farai?’ Mi rispose: ‘Me ne andrò in giro tutto da solo’. È stata l’unica volta che l’ho sentito giù di morale.

Una reazione quasi comprensibile, anche se forse eccessiva.

Di seguito il trailer di Last Action Hero:

