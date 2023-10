Awareness: la recensione del film fanta-action diretto da Daniel Benmayor (su Prime Video)

Se vi siete mai chiesti come sarebbe un mash-up tra Matrix, X-Men, Terminator e Inception, la risposta che cercate (anche se forse non sarà la migliore …) è Awareness: la realtà è un’illusione, fanta-thriller appena finito dritto sa Prime Video dopo esser stato presentato al Festival di Sitges.

Diretto da Daniel Benmayor (Hitman 2), il film è caratterizzato da eleganti sequenze d’azione, una trama contorta e un protagonista irritante, e segue un giovanotto dalle capacità sovrumane alla ricerca di capire chi è.

L’adolescente Ian (Carlos Scholz) e suo padre, Vicente (Pedro Alonso), vivono lontano dalla società su una vecchia barca arrugginita. Usano la abilità di Ian di creare illusioni per commettere piccoli furti, in modo da poter mangiare e garantire a Vicente di non rimanere mai senza alcolici a buon mercato.

Quando uno di questi crimini va storto, però, il duo padre-figlio diventa bersaglio della misteriosa Agenzia e di un killer sullo stiledel T-800 (Óscar Jaenada), che condivide i superpoteri di Ian.

Awareness include addirittura un omaggio aperto all’iconico franchise fantascientifico di James Cameron, quando un personaggio pronuncia la nota: “Vieni con me se vuoi vivere!“.

Da qui in poi, le cose si fanno ancora più confuse.

Seguono SPOILER minori ma necessari. Alla guida dell’Agenzia c’è Adriana (Lela Loren), che spiega di aver bisogno dell’aiuto di Ian per fermare la ‘Awareness’ appunto, un gruppo di sedicenti ‘Receptives’ che controlla tutti i governi del pianeta.

Ma, poi, Adriana afferma che è rimasto un solo Receptive (quello interpretato da Jaenada). Il super-assassino stesso rivela invece che la sua ‘specie’ è stata creata durante la Guerra Fredda e che la maggior parte di loro è stata eliminata dall’Agenzia subito dopo. Non è quindi per niente chiaro chi sia esattamente ‘a capo del mondo’, dato che il personaggio di Óscar Jaenada è un one-man-show.

Nel corso del film vengono poi introdotti strati e strati e strati di cospirazione, ma Awareness non riesce a spiegare efficacemente un bel niente di tutto ciò. Sentiamo parlare del ‘Mule’, del ‘terzo potere’ e della ‘formula’. Eppure la sceneggiatura sceglie per qualche motivo di lasciare questi concetti ambigui non solo fino a quando inizia a scorrere i titoli di coda, ma anche quando i protagonisti ne fanno parola per la prima volta nel mezzo di scene di lotta stile Wachowski.

C’è anche una sorprendente quantità di melodramma. In particolare, Ian scopre che suo padre non è suo padre e non è chiaro chi sia sua madre, ma lui la cerca disperatamente.

Non aiuta il fatto che Ian sia un protagonista piuttosto fastidioso. Sebbene Carlos Scholz (Feria – La luce più oscura) faccia un lavoro abbastanza decente con il personaggio, Ian non appare mai un eroe per cui valga la pena fare il tifo. È impulsivo, agisce contro i suoi interessi e sostiene di volere delle risposte, ma si rifiuta di ascoltare quando gli altri personaggi cercano di offrire una parvenza di spiegazione.

Nonostante la premessa intrigante, Awareness si pone quindi come un’opera frustrante e inutilmente contorta. Bella da guardare e con scene d’azione sono divertenti, ma dalla narrazione non all’altezza.

È difficile credere che il regista e sceneggiatore Daniel Benmayor stesso sapesse quale bene fosse il nocciolo della trama che voleva raccontare mentre lo scriveva. Insomma, Awareness è un film disorientato che cerca di essere qualcosa che – in fine dei conti – non è. Forse, pensarlo come una trilogia (o una serie TV), avrebbe aiutato a plasmare meglio e con la giusta calma il suo worldbuilding.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Awareness: la realtà è un’illusione, nel catalogo di Prime Video dall’11 ottobre:

