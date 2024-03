Cortometraggio: è online Midnight, action di Takashi Miike girato con un iPhone 15 Pro

Il prolifico regista di genere Takashi Miike (Audition, Ichi the Killer) ha pubblicato in sordina il suo cortometraggio Midnight, basato su un manga di Osamu Tezuka, sul canale YouTube di Apple.

E questa non è nemmeno la parte più impressionante della notizia, perché ha girato il progetto – lungo 19 minuti – con un iPhone 15 Pro.

Questa la trama ufficiale:

Un tassista notturno di nome Midnight (Kento Kaku) vaga per le strade di Tokyo offrendo aiuto a chi ne ha bisogno. Lo seguiamo mentre viene in aiuto di una giovane donna (Konatsu Kato) che sta lottando per rilevare l’attività di camionista del padre recentemente deceduto mentre combatte contro una malvagia gang locale, capeggiata da un boss malvagio (Yukiyoshi Ozawa).

Takashi Miike ha dichiarato:

Il Sig. Tezuka è una specie di dio tra gli artisti manga, quindi è stato un onore accettare la sfida di esprimere il suo lavoro utilizzando solamente un ‘iPhone. Mentre stavamo girando, ho iniziato naturalmente a sfidare me stesso a pensare a come avremmo potuto realizzare un lavoro unico per iPhone, oltre al consueto approccio verso un film. Sentivo davvero che l’iPhone ha il potere di fare cose che una cinepresa convenzionale non può fare.

La modalità Action cattura accuratamente le espressioni facciali dei soggetti in una scena in modo dinamico, riflettendo al contempo le loro emozioni e pensieri. Va oltre ciò che uno stabilizzatore convenzionale può fare senza compromettere l’alta qualità della pellicola..

Sebbene la modalità Cinematic conferisca al film un aspetto più ‘cinematografico’, sono rimasto ancora più colpito dalla possibilità di regolare la messa a fuoco dopo le riprese. Puoi concentrarti su quello che vuoi, quando vuoi.

Di seguito trovate Midnight di Takashi Miike:

