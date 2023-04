Debbie McWilliams su James Bond: “Attori troppo giovani non vanno bene; sconosciuti? Certo”

Ora che Daniel Craig ha smesso ufficialmente di vestire i panni di James Bond, il team di produttori dietro al longevo franchise è a caccia del prossimo attore che dovrà vestire i panni dell’agente 007, col produttore Michael G. Wilson che ha ammesso di essere alla ricerca di qualcuno “sulla trentina”.

In una recente intervista a Radio Times, la storica direttrice del casting della saga, Debbie McWilliams, ha spiegato perché attori più giovani di quelli che abbiamo già visto sul grande schermo fino ad oggi non andrebbero bene per un film:

Quando inizia questo lavoro, la situazione era leggermente diversa. Prendemmo in considerazione molti attori giovani, ma non credo che avessero la ‘gravitas’ necessaria. Non avevano l’esperienza, non avevano la capacità mentale di affrontare il ruolo, perché non si tratta solo di una parte, ma di una responsabilità enorme. Così scartammo quell’idea, tornammo al tavolo e ricominciammo da capo.

Alla fine, come ben sappiamo, la scelta ricadde su Daniel Craig, che all’epoca aveva trent’anni, il quale – comunque – non venne affatto ben accolto.

Debbie McWilliams ha quindi sottolineato come storicamente la maggior parte degli attori che ha interpretato James Bond fossero sostanzialmente degli sconosciuti prima di quel momento:

Timothy Dalton era conosciuto, ma era noto come attore shakespeariano. Pierce [Brosnan] era conosciuto, ma fondamentalmente per la televisione. Roger Moore era conosciuto per i ruoli in TV.

Sean Connery non era [conosciuto]: nessuno lo aveva mai sentito nominare. Un certo pubblico aveva sentito parlare di Daniel Craig, ma più che altro il pubblico del cinema indipendente. Non aveva ancora fatto nessun grande film commerciale.

Non sarà un lavoro facile trovare il giusto 007, ma è probabile che la scelta ricadrà su qualcuno sicuramente in grado di affrontare adeguatamente il ruolo.

Fonte: RT