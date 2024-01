Diablo Cody su Jennifer’s Body 2: “Voglio girare il sequel, cerco gente che ci creda”

Uscito nel 2009, l’horror Jennifer’s Body di Karyn Kusama, con le giovanissime con Megan Fox e Amanda Seyfried, non raccolse grandi conensi di critica e pubblico, ma i cambiamenti sociali hanno portato negli ultimi hanno a rivalutare in positivo il film, visto ora come un revenge femminista in largo anticipo sui tempi (il nostro approfondimento).

Così, durante una recente intervista con Bloody-Disgusting, la sceneggiatrice Diablo Cody si è addirittura spinta a parlare della possibilità di vedere un sequel:

Vorrei realizzare un sequel. Il mio lavoro con Jennifer’s Body non è ancora finito. Ho solo bisogno di trovare … Ho bisogno di collaborare con persone che ci credano tanto quanto me, ma questo non è ancora successo.

Ho bisogno di qualcuno che ci creda e che abbia un miliardo di dollari!

Niente più di una boutade quindi …

