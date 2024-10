Dossier: Basket Case di Frank Henenlotter, non aprite quella cesta

Molti fan del cinema di genere sono affascinati dall’epoca del grindhouse, durante la quale film di exploitation, arti marziali e horror a basso budget venivano proiettati nei decadenti cinema della 42a Strada a Manhattan, una zona famosa per la sua pericolosità e per essere popolata da personaggi piuttosto peculiari.

Uno di quei fan era Frank Henenlotter, che frequentava regolarmente quelle sale e ne fu così attratto da decidere di girare un film proprio in quell’area, ispirato da quell’ambiente unico. È così che nel 1982 nacque Basket Case, un’opera a basso budget che sarebbe diventato un classico underground di culto.

Circa un decennio dopo aver diretto un cortometraggio chiamato Slash of the Knife, che trattava il tema della circoncisione ed era stato proiettato insieme allo scandaloso Pink Flamingos di John Waters, Henenlotter decise di collaborare con il suo amico Edgar Ievins per realizzare un lungometraggio.

Il progetto nacque quasi per caso, senza un obiettivo chiaro se non quello di riuscire a proiettare il film in uno dei cinema della 42a Strada. Con un investimento iniziale di circa 8.000 dollari a testa, i due iniziarono la produzione del film, con Henenlotter alla regia e Ievins come produttore.

L’idea di Basket Case partì da un’immagine che Henenlotter aveva in mente: un uomo che cammina per New York con un cestino di vimini contenente un mostro. Anche se l’immagine era intrigante, il regista trovava difficile sviluppare una trama convincente, poiché non riusciva a capire il motivo per cui qualcuno avrebbe voluto tenere un mostro in un cestino.

La risposta gli venne mentre si trovava allo stand di hot dog Nathan’s a Times Square: l’uomo si prendeva cura del mostro perché era suo fratello. Da quel momento, la storia iniziò a prendere forma rapidamente e Henenlotter cominciò a scrivere i dialoghi sui tovaglioli prima ancora di lasciare Nathan’s.

Poiché Basket Case fu realizzato con un budget così limitato, non è sorprendente che fosse non solo il debutto alla regia di Henenlotter, ma anche il primo lungometraggio per molti dei membri del cast. Per alcuni di loro, sarebbe stata anche l’unica apparizione cinematografica.

Kevin Van Hentenryck, che aveva già lavorato con Henenlotter in Slash of the Knife, fu scelto per interpretare il protagonista, Duane Bradley, un giovane che tiene il suo mostruoso fratello Belial in un cestino. Terri Susan Smith, del gruppo punk The Tattooed Vegetables, fu scelta per interpretare Sharon, l’interesse amoroso di Duane. Dovette indossare una parrucca per tutte le scene, poiché aveva la testa rasata. Questo fu l’unico film a cui prese parte come attrice.

Anche Diana Browne, Lloyd Pace e Bill Freeman fecero il loro debutto nel film, interpretando le persone contro cui Duane e Belial cercavano vendetta.

Nonostante il cast e le interpretazioni, la vera star del film è Belial, il mostro nel cestino, fratello di Duane. Descritto come un “polipo schiacciato”, perché originariamente Henenlotter aveva immaginato che avesse un tentacolo (che poi non fu incluso nel film), Belial è un personaggio molto particolare, progettato dall’artista degli effetti speciali Kevin Haney e portato in vita tramite una combinazione di pupazzi e animazione in stop-motion.

Anche se Belial è solo un pupazzo, Henenlotter riesce a farci comprendere la sua natura tormentata: trattato come un mostro fin dalla nascita e odiato dal padre, Belial è assetato di vendetta per essere stato separato da Duane attraverso un intervento chirurgico clandestino.

Comprendere la sofferenza di Belial rende il personaggio più complesso, tanto da creare un conflitto emotivo anche per il pubblico: si può apprezzare quando attacca violentemente i suoi nemici, ma allo stesso tempo si percepisce la necessità di fermarlo prima che rovini la vita di Duane con la sua gelosia e rabbia omicida.

La produzione di Basket Case durò oltre un anno, poiché si fermava e riprendeva a seconda dei fondi disponibili. Questa era una realtà inevitabile per la realizzazione di un film a basso budget, e tutto il cast e la troupe sapevano bene in cosa si stavano imbarcando.

Il film fu girato su pellicola da 16 mm, con Henenlotter che si occupò anche del montaggio. L’unico problema significativo che il regista incontrò durante le riprese, oltre alla costante mancanza di denaro, fu il controllo della folla quando girava le scene sulla 4a Strada.

A volte i pedoni casuali si mettevano davanti alla mdp, e in un’occasione un negoziante minacciò di uccidere Henenlotter e la troupe perché pensava che stessero cercando di filmare il suo negozio per un servizio televisivo. Una volta chiarita la situazione, il negoziante non ebbe problemi a far apparire il suo negozio in un horror.

Man mano che la produzione andava avanti, il tono del film iniziò a cambiare. Anche se Frank Henenlotter aveva scelto di girare un film horror perché pensava che fosse un genere che potesse essere realizzato a basso costo e avere buone probabilità di distribuzione, si rese conto che il suo lavoro non stava risultando particolarmente spaventoso.

Decise quindi di aggiungere più elementi comici, pensando che, se il film non avrebbe funzionato come horror puro, poteva almeno vendersi come una horror-comedy. Anche se successivamente ha realizzato altri film considerati parte del genere horror, Henenlotter non si è mai definito un regista horror.

Ha preferito classificare i suoi film come “film di exploitation”, poiché, secondo lui, sono tutte “commedie sgangherate” con elementi di horror, gore e nudità gratuita mescolati insieme. Henenlotter ha dichiarato:

Ho gli elementi exploitation in tutti i miei film. Mi danno una certa libertà. Se dovessi fare un film preoccupandomi di far saltare il pubblico dalla sedia, non sarei interessato. Mi piace l’idea di poterli far ridere o disgustare. Per me è più divertente. I film di exploitation sono ciò con cui sono cresciuto, è un approccio ‘tutto incluso’!.

Come sperato, Frank Henenlotter riuscì a ottenere un accordo di distribuzione per Basket Case subito dopo che il film fu completato e proiettato al Festival di Cannes. Tuttavia, parte del piano del distributore per presentare il film come una commedia includeva la rimozione di tutte le scene gore.

Nonostante Henenlotter fosse contrario, il distributore tagliò le scene di sangue e rilasciò il film in alcune sale come ‘film di mezzanotte’. Secondo il regista, questa versione senza sangue fu un fallimento. Ma fu in quel momento che entrò in gioco Joe Bob Briggs, un critico cinematografico molto popolare a Dallas, Texas.

Il distributore aveva programmato di proiettare Basket Case proprio a Dallas, e poiché Joe Bob era già famoso nella zona per i suoi articoli sui film da drive-in, fu invitato a presentare la premiere. A quel punto, Briggs rivelò di aver già visto il film alla proiezione di Cannes e che quella versione, con tutte le scene gore intatte, era la sua preferita.

Rifiutò quindi di condurre la premiere a meno che non fosse stata mostrata la versione non censurata. Il distributore cedette, e una volta che la versione integrale arrivò in Texas, la fortuna del film cambiò radicalmente. In sostanza, Basket Case fu salvato da Joe Bob Briggs.

La versione non censurata del film sostituì quella senza sangue in tutte le sale in cui era stato proiettato, e finalmente il pubblico iniziò ad apprezzarlo. Un cinema vicino alla casa di Henenlotter a New York ebbe tanto successo con le proiezioni di mezzanotte di Basket Case che continuarono a proiettarlo per due anni e mezzo consecutivi.

Nonostante il successo iniziale di Basket Case, il distributore originale andò in bancarotta, costringendo Frank Henenlotter a cercare una nuova distribuzione. Questo portò il film a ottenere una distribuzione nazionale più ampia, e non solo proiezioni di mezzanotte. Con un pubblico più vasto, Basket Case raggiunse lo status di film di culto, anche se Henenlotter non ne era entusiasta.

Più persone vedevano il film, più lui si sentiva imbarazzato. Egli affermò di essere “orrificato” dal risultato finale, pensando che il film sarebbe rimasto confinato a pochi spettatori e non avrebbe mai raggiunto una notorietà diffusa.

Nonostante Henenlotter sia a disagio per la sua fama, Basket Case merita assolutamente il suo seguito di culto. Lo stile rudimentale e fai-da-te aggiunge al suo fascino, e per un progetto che voleva rendere omaggio ai cinema della 42a Strada, un’estetica più raffinata non sarebbe stata adatta.

Il cuore del film è una storia di vendetta semplice, ma l’ambientazione e i personaggi la rendono unica. Molti film trattano il tema della vendetta, ma quanti raccontano la storia di due fratelli siamesi separati che cercano vendetta contro i medici che li hanno divisi? E nessun altro titolo vanta un personaggio come Belial, tranne i sequel Basket Case 2 e Basket Case 3.

Kevin Van Hentenryck offre un’ottima interpretazione di Duane, un uomo che cerca di vivere nel mondo senza terrorizzare la gente, pur avendo un fratello mostruoso. Duane è combattuto tra il desiderio di aiutare il fratello nella sua missione di vendetta e il desiderio di una vita normale, fatta di amici e una fidanzata, senza che Belial interferisca.

L’amicizia che Duane sviluppa con Casey (Beverly Bonner) è sorprendente, dato che ci si aspetterebbe che Casey fosse un personaggio di cui diffidare. Invece, è una delle poche persone a Manhattan che si preoccupa davvero per lui e non vuole approfittare della sua situazione. Anche Terri Susan Smith offre una performance adatta al tono del film, portando il personaggio di Sharon da situazioni comiche a un drammatico epilogo.

Sebbene questi personaggi reggano gran parte della durata del film, è Belial a emergere dal suo cestino per creare caos con omicidi e distruzione. Anche se è rappresentato da un pupazzo, Henenlotter riesce a farci capire la sua storia. Belial è stato trattato come un mostro fin dalla nascita, ribattezzato col nome di un demone infernale e disprezzato dal padre e costretto a subire un intervento chirurgico che lo ha separato da Duane, per poi essere gettato via come spazzatura.

La sua sete di vendetta è quindi comprensibile. Tuttavia, più capiamo Belial, più ci troviamo a provare gli stessi conflitti di Duane: da un lato, si apprezza quando Belial uccide chi gli ha fatto del male, ma dall’altro si percepisce che deve essere fermato prima che distrugga completamente la vita di Duane con la sua gelosia e la sua furia omicida.

Le scene più memorabili del film vedono ovviamente Belial al centro dell’azione, come nella sequenza in stop-motion in cui, lasciato solo mentre Duane è fuori con Sharon, esce dal cestino e distrugge una stanza d’albergo in un attacco di gelosia.

Henenlotter stesso ha animato questa sequenza, un lavoro che ha trovato impegnativo a causa della sua mancanza di pazienza per l’animazione. Alla fine, ha inserito la scena nel film, regalando una delle sequenze più intrattenenti e iconiche della pellicola. Anche se la qualità dell’animazione non è paragonabile ai maestri come Willis O’Brien o Ray Harryhausen, vedere Belial muoversi in stop-motion è comunque affascinante.

Anche se Henenlotter è critico verso il proprio lavoro, ci auguriamo che il suo imbarazzo sia stato sostituito nel tempo dall’orgoglio. Il successo e lo status di culto che Basket Case ha raggiunto sono una grande realizzazione per un film assemblato con pochissimi mezzi. Pochi registi avrebbero osato portare sullo schermo un personaggio come Belial con risorse così limitate, ma Henenlotter ha perseverato, creando un’opera indimenticabile.

Di seguito potete vedere il trailer di Basket Case:

