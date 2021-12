Dossier: la scienza del film Don’t Look Up, quanta attendibilità c’è dietro allo script?

Titolo originale : Don't Look Up , uscita : 07-12-2021. Budget : $75,000,000. Regista : Adam McKay.

In Don’t Look Up, il film fanta-satirico diretto da Adam McKay (Vice, La grande scommessa) appena finito nel catalogo di Netflix (la recensione), gli astronomi Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) scoprono che una grande cometa precedentemente non rilevata è in rotta di collisione con la Terra e che mancano appena sei mesi all’evento che scatenerà l’estinzione dell’umanità.

Vista l’importanza del dover agire velocemente, i due scienziati provano allora a perorare la loro importante causa davanti all’idiota presidente degli Stati Uniti Janie Orlean (Meryl Streep) e al suo vile figlio / capo dello staff Jason (Jonah Hill), che però li cacciano via denigrandoli. È solamente quando il capo di stato viene coinvolta in uno scandalo sessuale che lei decide di portare la ‘concretezza’ della cometa sotto la lente dei media nazionali in un suo ultimo tentativo di sviare l’attenzione dalla sfera personale e che alcuni piani di emergenza (alcuni buoni, altri nefasti …) vengono finalmente messi in atto per cercare di impedire al corpo celeste di spazzare via la razza umana.

Al di là del giudizio critico sul film, Don’t Look Up solleva diverse questioni scottantemente attuali e importanti, incluso come risponderemmo esattamente alla potenziale fine della civiltà e, forse la cosa più cruciale, se un evento come questo sia realmente possibile, o addirittura imminente.

Per rispondere, DenOfGeek ha interpellato direttamente la Dottoressa Amy Mainzer, la massima consulente scientifica di Don’t Look Up. Precedentemente ricercatore senior presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, in California, è ora professore di scienze planetarie presso l’Università dell’Arizona, specializzata nello studio di asteroidi e comete, in particolare di quelli che si avvicinano alla Terra.

Curiosamente, la conversazione ha avuto luogo subito dopo che un asteroide chiamato 4660 Nereus (del diametro medio di 0,33 km) ha superato nella sua orbita la Terra a una distanza di circa 4 milioni di chilometri:

È un oggetto di tipo ‘near-Earth’. Questo tipo di approcci ravvicinati avvien molto spesso, quindi non è una cosa particolarmente rara che accada. Ma in questo caso, l’oggetto è un po’ più grande. La sua orbita ci è ben nota, quindi non aveva alcuna possibilità di entrare effettivamente in collisione, il che è fantastico. Tuttavia, per molti degli oggetti che rientrano in quella precisa categoria di dimensioni, semplicemente noi non sappiamo dove si trovino. Non li abbiamo ancora scoperti. Quindi abbiamo chiaramente il nostro bel da fare per andare a scoprire la maggior parte degli oggetti che sono davvero abbastanza grandi da poter potenzialmente causare quelli che definirei ‘gravi danni regionali’.

La decisione sul tipo di corpo celeste che si sarebbe avvicinato alla Terra in Don’t Look Up si è basata su idee realistiche circa le dimensioni, la velocità e il livello di energia necessari per creare un evento catastrofico per il nostro pianeta:

Ho deliberatamente scelto un oggetto che è una ‘cometa di lungo periodo’. È una cometa che proviene dalla parte esterna del sistema solare e questi oggetti entrano davvero con una velocità incredibile rispetto alla Terra. Possono essere molto grandi. Ho modellato vagamente l’oggetto del film sulla cometa NEOWISE, che il nostro team ha scoperto l’anno scorso.

La Dott.ssa Mainzer ha continuato:

A volte può esserci un intervallo molto breve da quando troviamo una di queste cose a quando si avvicinano di più al Sole, perché si muovono così velocemente… Nel caso della cometa NEOWISE, l’abbiamo scoperta alla fine di marzo e all’inizio di luglio si stava già avvicinando al Sole.

Quindi, in questo caso, sei mesi dalla scoperta all’avvicinamento – o all’impatto [come nel film] – sono abbastanza realistici per questa classe di oggetti, che certamente vogliamo tenere d’occhio, anche se è incredibilmente improbabile che uno di essi possa mai effettivamente colpire la Terra, perché lo spazio è così grande.

Un aspetto del lavoro su Don’t Look Up che la Dott.ssa Mainzer ha trovato sia incoraggiante che nuovo è stata poi la passione e l’interessa per il tema da parte degli attori coinvolti:

C’è una scena in particolare nel film in cui lui finalmente riesce a dire quello che pensa. Ne abbiamo parlato molto insieme e io gli ho detto: ‘Devi davvero parlare per conto degli scienziati, perché abbiamo bisogno di essere ascoltati e ci sentiamo come se non lo fossimo‘.

Il riferimento non troppo velato è all’incapacità di ascolto da parte dei politici come la presidente Orlean o anche i presentatori di talk show molto visti (interpretati nel in Don’t Look Up da Cate Blanchett e Tyler Perry):

In parte è una sfida linguistica, perché noi scienziati usiamo una terminologia che significa qualcosa di molto specifico in termini matematici e scientifici, ma che nella vita di tutti i giorni può significare qualcosa di quasi completamente diverso. Credo anche che vogliamo davvero che le persone conoscano, amino e comprendano la scienza, perché è così importante per la nostra vita quotidiana.

Anche se non ci pensiamo davvero o non lo riconosciamo davvero, la scienza sta governando praticamente tutto ciò che accade continuamente. È sempre al lavoro. Determina come funziona il mondo. Le leggi fisiche dell’universo sono proprio questo. Quindi è importante per tutti noi capire come funzionano le cose, perché altrimenti non possiamo prendere buone decisioni.

C’è un lungo segmento di Don’t Look Up in cui il negazionismo della scienza entra in scena, coo politici e altre persone influenti che fanno letteralmente finta che la cometa non colpirà mai davvero la Terra e addirittura che non esista.

Per quanto divertente, è anche frustrante alla luce dell’ignoranza e della negazione che continuiamo a vedere su problemi a lungo termine come il cambiamento climatico e quelli più recenti, come la pandemia di COVID-19. A tal proposito, la Dott.ssa Mainzer ha detto:

Mi è successa una cosa del genere un certo numero di volte durante la mia carriera. So che è successo a molti altri miei colleghi, dove si vedono esempi di scienziati che vengono emarginati, o da teorie cospirative o da interessi ‘speciali’ … Il problema degli asteroidi possiamo risolverlo.

Penso che il problema più grande, la cosa che davvero mi tiene sveglia la notte, sia invece che noi – come società – dobbiamo avere fiducia nella scienza. Dobbiamo conoscere abbastanza la scienza per essere in grado di utilizzare gli strumenti del pensiero critico e della verifica delle ipotesi e della revisione paritaria per essere in grado di prendere buone decisioni su tutta una serie di questioni. Dobbiamo diventare una società scientificamente alfabetizzata.

