Dossier: Suspiria di Dario Argento e le reazioni del pubblico alla prima del 1977, tra risate e gridolini

Lo abbiamo già fatto qualche tempo fa con L’esorcista di William Friedkin, uscito nel 1974, e ora cogliamo l’occasione del ritorno nei nostri cinema in versione restaurata di Suspiria di Dario Argento per andare a spulciare i quotidiani dell’epoca per capire le reazioni a caldissimo degli spettatori all’uscita dalle primissime proiezioni di quello che sarebbe diventato col tempo un classico del cinema fanta-horror.

Nello specifico riportiamo di seguito il ‘reportage’ di prima mano del Corriere della Sera del 14 febbraio del 1977.

L’altra sera, ore 20.25, Cinema Astra di Milano prima del film Suspiria di Dario Argento. Una folla spessa e ordinata riempiva l’ingresso del cinema e si era rigorosamente messa in fila per accedere alla sala cinematografica appena il film finiva. Ogni tanto qualcuno metteva il naso dentro la sala di proiezione da cui provenivano una musica assordante e degli urli agghiaccianti e lo ritirava fuori avvertendo amici e vicini, con voce ferma che c’era sangue dappertutto e volavano coltellate.

Invece di inorridire, la gente sorrideva e aspettava paziente il suo turno di brivido. Poi il film è cominciato. Per i milanesi convenuti alla prima di Suspiria è iniziato il divertimento, come fosse un film di Ridolini.

Vecchie signore che commentavano ogni metro di pellicola con urletti e con stupefatti “Che he coraggio povera ragazza!”, “Questo è troppo!”, “Un vero mestierante del brivido questo Argento!”.

E fin qui tutto abbastanza comprensibile. Ma il racconto si spinge oltre nel descrivere le reazioni della sala.

Un gruppo di ragazzi che per accrescere la suspense si erano messi accordo nel cacciare delle urla ad effetto nei momenti di maggior tensione e soprattutto più che paura grandi risate del pubblico, che accoglieva ogni nuova trovata del maestro del brivido con la noia e la condiscendenza di sa che può aspettarsi ancora di tutto.

Il momento più ridicolo di Suspiria è stato quello del pipistrello: fra l’urlo falso dei giovanissimi e il sospiro agghiacciato del pubblico si è visto con sicurezza che fa molta più paura una bestiola anche se brutta di un apprendista stregone con manie sanguinarie.

Alla fine dello spettacolo il pubblico ha avuto ancora una sua dose di brivido non prevista dal copione: la folla invece di aspettare ordinatamente il suo turno di uscita ha cominciato andarsene attraverso le porte di sicurezza che, aperte all’improvviso, hanno azionato un allarme fortissimo che ha scatenato maschere e proprietari del locale in una caccia gli insubordinati.

Ad ogni modo, i commenti su Suspiria da parte di chi aveva presenziato erano di questo tenore:

Lalla Giglio, studentessa: “Poca pura, molte risate“; Bruno Vetta, impiegato: “Sempre meglio i film del terrore che i noiosissimi film erotici”; Carla Pesenti: “Ho avuto paura, ma mi sono divertita”; Ido Facchinetti, pubblicitario: “Credevo meglio, è tutto troppo scontato, non c’è un’idea veramente nuova e si vede“.

Insomma, di impressionati da Suspiria a Milano non c’era veramente nessuno. In effetti, non ebbe un grande successo commerciale in Italia, pur incassando quasi 1.5 miliardi di lire (meno di Profondo Rosso, ma sufficienti a renderlo l’11º titolo più visto della stagione cinematografica 1976-77).

Se Suspiria si dimostrò troppo ‘all’avanguardia’ per il pubblico italiano di quegli anni, nel resto del mondo (specie in Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito) riscosse invece da subito un enorme consenso, rendendo popolarissimo oltre i confini il nome di Dario Argento.

