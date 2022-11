Emily Blunt: “Stufa dei ‘ruoli femminili forti’; riduttivo e frustrante”

Come avrete notato, da diverso tempo Hollywood sta proponendo con insistenza al cinema e in TV protagoniste ‘forti’ in ruoli che un tempo erano affidati esclusivamente ai colleghi uomini.

Emily Blunt, che si è trovata coinvolta più di una volta in prima persona in questo contesto, si è detta però ormai stufa di questi personaggi femminili ‘tosti’, arrivando a dire che sono la cosa peggiore in assoluto.

Nel corso di una recente intervista col Telegraph, infatti, l’attrice 39enne è stata interrogata a riguardo, rispondendo:

È la cosa peggiore in assoluto che potrebbe capitare quando apri una sceneggiatura e leggi le parole ‘protagonista femminile forte’; mi fa sgranare gli occhi. Ho già abbandonato il progetto. Mi dà noia. Quei ruoli sono scritti come incredibilmente stoici, si passa tutto il tempo a fare la dura e a dire cose duri.

Alcuni film in cui Emily Blunt ha interpretato personaggi considerati ‘forti’ sono ad esempio Edge of Tomorrow, Sicario e A Quiet Place e, evidentemente, vi avrà trovato una maggiore profondità nella caratterizzazione rispetto alla media.

Ha quindi concluso:

È riduttivo. È come una piallatura di tutte le sfumature, e una sorta di stereotipo. È una classificazione in cui nessuno rientra. Anche la definizione stessa è frustrante. È come se dovessimo essere grati di poter essere così.

