Esclusivo, Michael Ironside sulla morte in Starship Troopers: “Persi conoscenza e me la feci addosso”

Ospite d’onore al Comic-Con di Praga 2024, abbiamo avuto di fare chiedere direttamente a Michael Ironside un ricordo degli ultimi cruenti istanti di vita del suo personaggio – Jean Rasczak – nel film Starship Troopers – Fanteria dello spazio di Paul Verhoeven del 1997 (il nostro approfondimento).

L’attore canadese ha raccontato nel dettaglio come venne girata la scena, e le relative difficoltà sul set:

Oh, persi una mano. Si… Prima ancora dell’inizio del film. Sì. E poi… E poi… Oh, e poi persi tutta la parte inferiore del mio corpo. Sì. E poi… Vuoi sapere di quella scena? Dunque, stavamo girando in South Dakota. Ci vollero cinque o sei mesi. Quando iniziammo, la temperatura era di circa da zero a due o tre gradi Celsius al mattino, capisci? Quando finimmo, c’erano 40 o 41 gradi.

Indossavamo costumi in velcro con pezzi in gomma ovunque, guanti, trucco e tutto il resto. Ogni giorno mi toglievo questa tuta e potevo versare il litro di sudore che c’era all’interno perché era fatta di kevlar …

La scena in cui sono nella fossa dove l’insetto mi ha rosicchiato metà del corpo e io sono seduto e urlo “Fallo Rico, fallo!!” … ci vollero tre ore per girarla. Era mezzogiorno … avevo tutto quel velcro addosso … e intorno non c’era vera sabbia, ma una sorta di cristalli di plastica.

Non ricordo il nome preciso, ma tutta la roba che c’era dentro a quella buca … era come essere immerso in una grande lente concava.

Il sole mi colpiva dall’alto, ed io stavo al centro di questa fossa in piedi, con le gambe finte lì vicine, pronto per girare. Ma … non ricordo di aver girato la scena. Ebbi un’insolazione. A un certo punto persi conoscenza, ma continuai a recitare. Non ricordo di aver detto: “Fallo Rico, fallo!!” … Ma ricordo di essermela letteralmente fatta addosso. Presi un colpo di calore così forte che mi defecai e urinai nei pantaloni.

Quindi la prossima volta che rivedrete quella scena di Starship Troopers … beh, sono io che mi cago addosso!

Mi gettarono addosso dell’acqua eccetera … So di aver passato una notte in ospedale … Ma è interessante che in qualche modo, nonostante non fossi cosciente, sia riuscito a dire le mie battute. Quando mi vedo in quella scena, che tennero nel montaggio finale, non riesco a riconoscere le mie espressioni facciali. È qualcosa di così unico …

Ad ogni modo, questa era un piccolo pezzo di retroscena e che probabilmente ti rovinerà la prossima visione! [ride]

Di seguito trovate un medley di tutte le scene con Michael Ironside in Starship Troopers – Fanteria dello Spazio:

