Final trailer per Ambulance: Bay sguinzaglia per L.A. i rapinatori Gyllenhaal e Abdul-Mateen II

A qualche mese dal precedente, Universal Pictures ha diffuso il poster e il final trailer di Ambulance, action thriller che è stato diretto da Michael Bay (Bad Boys) che si basa sull’omonimo film danese del 2005 di Laurits Munch-Petersen, che vede Jake Gyllenhaal (The Guilty) e Yahya Abdul-Mateen II (Candyman) nei panni di due amici che rubano un’ambulanza per andare in fuga dopo che una rapina è andata male.

Questa la trama ufficiale:

Nell’arco di una giornata sulle strade di Los Angeles, il corso di tre vite cambierà per sempre.

In questo thriller mozzafiato diretto e prodotto da Michael Bay, il decorato veterano Will Sharp (Abdul-Mateen II), alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata – suo fratello adottivo Danny (Gyllenhaal). Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l’offerta.

Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un’ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperto paramedico Cam Thompson (González). In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell’ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito.

La sceneggiatura di Ambulance è stata scritta da Chris Fedak (Chuck). Il remake era stato inizialmente annunciato nel 2015, con Phillip Noyce che avrebbe dovuto dirigerlo. Al suo posto vennero due anni dopo scelti Navot Papushado e Aharon Keshales, a loro volta poi sostituiti da Michale Bay nel 2020.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Ambulance, che arriverà nei nostri cinema il 23 marzo, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

