Final trailer per Blue Beetle: c’è un nuovo improbabile supereroe DC in città, lo Scarabeo

A qualche mese dal primo assaggio, Warner Bros. ha diffuso ora il poster e il final trailer di Blue Beetle, nuovo film dei DC Studios – ed esordio assoluto al cinema per il personaggio – che è sopravvissuto per qualche ragione ai tagli dei mesi scorsi che hanno coinvolto altri titoli.

Questa la trama ufficiale:

Il neolaureato Jaime Reyes (Xolo Maridueña) torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata.

Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili.

Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.

Alla regia del film – che è costato 120 milioni di dollari – c’è Angel Manuel Soto (“Charm City Kings”, “The Farm”), mentre nel cast troviamo anche Adriana Barraza (“Rambo: Last Blood”, “Thor”) nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar (“Narcos”, “Narcos: Mexico”) in quello di suo padre, Elpidia Carrillo (“Mayans M.C.”, la saga di “Predator”) nei panni della madre, Bruna Marquezine (“Maldivas”, “God Save the King”) come Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (i film di “Sicario”, “Mayans M.C.”) come Carapax, il Premio Oscar Susan Sarandon (“Monarch”, “Dead Man Walking”) come Victoria Kord e George Lopez (le saghe di “Rio” e “I Puffi”) nel ruolo di suo zio Rudy.

Tra i protagonisti anche Belissa Escobedo (“American Horror Stories”, “Hocus Pocus 2”) nel ruolo della sorella di Jaime, Milagro, e Harvey Guillén (“What We Do in the Shadows”), che interpreta il Dott. Sanchez.

La sceneggiatura di Blue Beetle è di Gareth Dunnet-Alcocer (“Miss Bala”), basata sui personaggi DC.

Di seguito – sulle note di Uptown Vibes di Meek Mill – trovate il trailer finale doppiato in italiano di Blue Beetle, che uscirà nelle nostre sale il 17 agosto, che ci dà un’idea più precisa del suo tono:

