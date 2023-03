Full trailer per Big Shark, film con squalo gigante assassino diretto da Tommy Wiseau

Quattro anni dal primo assaggio, sono arrivati online il poster e il trailer di Big Shark, film a bassissimo budget che è stato diretto niente meno che da Tommy Wiseau (The Room), alla sua seconda prova da regista.

Questa la scarna trama ufficiale:

Tre vigili del fuoco – George (Greg Sestero), Patrick (Wiseau) e Tim (Isaiah LaBorde) – devono salvare New Orleans da uno squalo gigantesco. Riuscirà New Orleans a sopravvivere?

Tommy Wiseau aveva detto:

Big shark è ispirato ai momenti che ho passato a New Orleans, per ripagare la città di quello che lei ha dato a me.

Nel cast dello shark movie ci sono anche Wayne Douglas Morgan e Ashton Leigh.

In attesa che debutti a svariati festival di settore negli USA, di seguito trovate il full trailer internazionale di Big Shark, che ne anticipa i valori produttivi:

