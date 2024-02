Full trailer per Code 8 Part II: è sempre guerra aperta tra superumani e robot

A quattro anni dal primo film, Netflix ha diffuso oggi il poster e il full trailer di Code 8 Part II, sequel che è ancora una volta stato scritto e diretto da Jeff Chan.

Questa la trama ufficiale:

Connor (Robbie Amell) è uscito di prigione e ora lavora come custode in un centro di quartiere, dopo aver tagliato i legami con il suo ex socio criminale Garrett (Stephen Amell).

Il tentativo di Connor di restare fuori dai guai viene però vanificato quando è costretto ad aiutare la quattordicenne Pav (Sirena Gulamgaus) a fuggire da un gruppo di ufficiali corrotti guidati dal sergente King (Alex Mallari Jr.).

King usa i K9 robotici appena lanciati sul mercato per rintracciare Pav, mentre Connor si ritrova ancora una volta a chiedere aiuto a Garrett e al suo team.

Ma potrà fidarsi dell’uomo che lo ha spedito in prigione?

Di seguito trovate il full trailer internazionale di Code 8 Part II, che debutterà nel catalogo di Netflix il 28 febbraio, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube