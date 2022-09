Full trailer per Decision to Leave: Park Chan-wook segue un’indagine per omicidio

Dopo la premiere all’ultimo Festival di Cannes, e la candidatura come Migliore Film Straniero ai prossimo Oscar, MUBI ha ora diffuso online il poster e il trailer di Decision to Leave (Heojil Kyolshim), l’atteso ritorno sulle scene del regista sudcoreano Park Chan-wook (Oldboy).

Questa la trama ufficiale:

Un detective della polizia, Hae-joon (Park Hae-il), viene chiamato per indagare sulla misteriosa morte di un uomo caduto dalla cima di una montagna.

Durante la sua indagine, inizia però a sviluppare un certo interesse per la vedova dell’uomo, Seo-rae (Tang Wei), che è una sospettata nel caso.

Nel cast del thriller poliziesco – che è stato scritto dallo stesso Park Chan-wook insieme a Seo-kyeong Jeong – ci sono anche Go Kyung-pyo, Park Yong-woo e Lee Jung-hyun.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (in USA e UK verrà distribuito il 14 ottobre), di seguito trovate il nuovo trailer internazionale (con sottotitoli inglesi) di Decision to Leave, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube