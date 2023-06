Full trailer per Five Nights at Freddy’s: cala la notte e inizia l’incubo animatronico

Titolo originale : Five Nights at Freddy's , uscita : 26-10-2023. Regista : Emma Tammi.

Dopo mesi e mesi di attesa, e dopo l’apocrifo Willy’s Wonderland con Nicolas Cage, Universal Pictures ha diffuso oggi il poster e il full trailer dell’adattamento cinematografico del popolare videogioco di genere survival horror Five Nights at Freddy’s.

Questo progetto cinematografico era infatti in cantiere da diversi anni, e finalmente è stato concretizzato dalla Blumhouse, che ne ha affidato la regia a Emma Tammi (The Wind, Blood Moon), che ne ha anche curato la sceneggiatura insieme a Scott Cawthon e Seth Cuddeback.

Questa la trama ufficiale:

Una guardia giurata tormentata inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza.

Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare

Il film è interpretato da Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (We Have a Ghost, 9-1-1), Mary Stuart Masterson (Blindspot, Fried Green Tomatoes) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream).

I pupazzi animatronici del film sono stati invece creati dal Jim Henson’s Creature Shop.

In attesa di capire quando debutterà dalle nostre parti, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Five Nights at Freddy’s, che uscirà nei cinema americani il 27 ottobre, che ci dà un ulteriore assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube