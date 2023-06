Full trailer per Heart of Stone (film Netflix): solo l’agente Gal Gadot può salvare il mondo dalla catastrofe

A quasi un anno dal teaser, Netflix ha lanciato nella notte il full trailer e il poster di Heart of Stone, spy thriller cn Gal Gadot (Wonder Woman) che strizza apertamente l’occhio a saghe popolarissime come Mission: Impossible e James Bond.

Questa la trama ufficiale:

Rachel Stone (Gadot) è l’unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice ‘il Cuore’.

Il film è stato diretto dal regista Tom Harper (The Aeronauts), da una sceneggiatura co-scritta a quattro mani dal fumettista Greg Rucka e Allison Schroeder.

Nel cast ci sono anche da Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio), Alia Bhatt, Matthias Schweighöfer (Army of the Dead), Sophie Okonedo, Paul Ready, Jing Lusi, Angela Esposito, Jon Kortajarena e Matteo Cicconi.

In attesa di vederlo a catalogo dall’11 agosto, di seguito – sulle note di This is what I mean di Stormzy – trovate il full trailer doppiato in italiano di Heart of Stone, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube