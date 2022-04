Full trailer per Land Shark: uno squalo gigante fa strage sulla terraferma in Cina

A metà tra Shark – Il primo squalo e una delle follie estive low budget in stile Sharknado, e a due anni dalle prime notizie, sono arrivati ora online a sorpresa il poster e il trailer di Land Shark, film di quali decisamente sopra le righe che però non proviene dai soliti Stati Uniti, bensì dalla Cina.

Noto come Luxingsha, il creature feature – che condivide, ben poco fantasiosamente – il titolo con un altro shark movie di serie C diretto da Mark Polonia nel 2017, è stato girato dal regista Cheng Si-Yu, e si concentra (naturalmente) su un enorme squalo mutante, capace ovviamente di fare cose impossibili per un grande bianco normale …

Questa la trama ufficiale:

Il capo di un’azienda farmaceutica ha investito molti soldi nella creazione di un laboratorio di ricerca biofarmaceutica situato nelle profondità della giungla.

Modificando il gene dello squalo per sviluppare un nuovo tipo di farmaco antitumorale, silenziosamente è emersa anche un’enorme crisi: a causa del cambiamento del gene dello squalo, la mutazione genetica è stata feroce e ha scombinato le caratteristiche di altri organismi.

Tra i protagonisti troviamo Luo Li-Qun, Xi Mei-Li e Tang Xin.

In attesa di capire se un giorno lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il full trailer internazionale di Land Shark, che uscirà direttamente in DVD negli USA il 10 maggio, che ci dà un assaggio soprattutto degli effetti speciali impiegati:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube