Full trailer per Shin Ultraman: Hideaki Anno e Shinji Higuchi chiedono l’aiuto dell’eroe d’argento

Dopo aver dato a Godzilla un nuovo look per Shin Godzilla nel 2016, Hideaki Anno e Shinji Higuchi avevano annunciato tre anni fa che avrebbero operato un simile ‘restyling’ anche all’amatissimo Ultraman per celebrarne il 55° anniversario attraverso Shin Ultraman, di cui – dopo svariati rinvii – sono finalmente arrivati ora online il poster e il full trailer.

Un comunicato stampa del 2019 aveva infatti annunciato che Shin Ultraman sarebbe stato distribuito nel corso 2021, ma la pandemia ha fatto slittare l’uscita di un anno (13 maggio nei cinema in Giappone).

Questa la trama ufficiale:

Creature giganti e sconosciute appaiono misteriosamente una dopo l’altra e la loro esistenza diventa presto un problema.

Il governo giapponese, che ha raggiunto il limite perché le armi convenzionali sono risultate completamente inutili contro di loro, riunisce allora degli specialisti per trovare nuove misure contro tali bestie e istituisce l’Ufficio per le Contromisure Speciali.

Un gigante d’argento appare però all’improvviso da oltre l’atmosfera, proprio mentre si sta scatenando la crisi.

Il film – modellato sula popolarissima serie televisiva dei primi anni ’60 – sembra adottare un approccio molto simile a quello di Shin Godzilla, concentrandosi fortemente sigli aspetti politici legati al dover affrontare l’apparizione improvvisa di svariati mostri giganti in giro per il Giappone.

Shin Ultraman – che è stato prodotto da Toho Co., Khara Inc. e Tsuburaya Productions – vede tra i protagonisti Takumi Saito, Masami Nagasawa, Daiki Arioka, Akari Hayami, Tetsushi Tanaka / Hidetoshi Nishijima, Koji Yamamoto, Ryo Iwamatsu, Kyusaku Shimada, Toru Masuoka, Keishi Nagatsuka, Hajime Yamazaki e Toshihiro Wada.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il full trailer giapponese di Shin Ultraman, che getta un primo sguardo sulle atmosfere e sugli effetti speciali del film:

Fonte: YouTube